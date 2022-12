Mondiale per Club: impresa Trento, 3-0 al Cruzeiro e finale

La lettura delle formazioni non riserva sorprese; la Trentino Itas si presenta in campo per la sua nona semifinale iridata con Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Podrascanin e Lisinac al centro, Laurenzano libero. Il Sada Cruzeiro, campione uscente e padrone di casa, risponde con Uriarte al palleggio, Wallace opposto, Vaccari e Lopez in posto 4, Otavio e Saatkamp centrali, Lukinha libero. L’approccio migliore lo hanno i gialloblù, con la coppia serba ispiratissima a muro ed in attacco (6-3); Lisinac offre un altro spunto fermando Wallace (9-5) e costringendo i padroni di casa a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa il margine aumenta ancora (12-7 e 14-8) grazie agli attacchi di Michieletto, Kaziyski e Lavia, tutti in fase di break point. Sul 16-9 Filipe Ferraz, tecnico del Sada, ha già interrotto due volte il gioco e già operato tre cambi (dentro Oppenkoski, Rodriguinho e Rodrigo), senza però trovare particolari reazioni. La Trentino Itas continua a servire in maniera molto efficace (ace di Lavia per il 18-10) e lavora bene fra muro e difesa; la pipe dello schiacciatore calabrese (su secondo tocco!) vale il 21-12 e mette anticipatamente la parola fine sul primo set perfetto da parte della squadra di Lorenzetti (25-13).

Il copione non cambia in avvio di seconda frazione; Michieletto (break point in attacco e ace) guida i suoi subito sul 4-1. Il Sada viene sospinto dai suoi tifosi alla rimonta; il tentativo passa per le mani di Wallace (7-6) e per l’errore da seconda linea di Kaziyski che garantisce la parità a quota 8. Sull’8-9 locale Lorenzetti chiama time out e pochi secondi dopo è l’ace di Lisinac ad invertire di nuovo il comando delle operazioni (12-11). Un contrattacco di Kaziyski segna il +2 (14-12), ma Wallace firma il nuovo pareggio a quota 15; l’ulteriore allungo è dato dallo slash di Srecko (19-17) e da quello di Podrascanin (24-20) su servizio di Lavia. Il 2-0 esterno arriva sul 25-22, dopo un errore di Lopez al servizio successivo ad un suo ace.



Il terzo set parte nel segno dell’equilibrio (4-4 e 6-6); a spezzarlo un turno al servizio di Kaziyski, che ispira due contrattacchi vincenti dello stesso Matey, Lavia e Michieletto (9-6). Il Sada non demorde e con Lopez riacciuffa la parità a quota 10 (time out Lorenzetti), ma subito dopo la Trentino Itas ha ancora le qualità per scappare nuovamente (13-11 e 16-12), capitalizzando al massimo la sua battuta (Podrascanin e Michieletto). I Campioni in carica provano l’ennesima risalita (16-14, muro di Otavio su Lisinac), ma quello è l’ultimo spunto di una serata che per il resto è solo trentina: Michieletto (pipe), Lavia (muro) e Podrascanin (block) mettono in cassaforte il punteggio (21-15). Il 3-0 arriva sul 25-17 con un ace di Podrascanin che ammutolisce definitivamente il Ginasio Poliesportivo Divino Braga.

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS – SADA CRUZEIRO VOLEI 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)

TRENTINO ITAS: Kaziyski 9, Nelli 0, Dzavoronok 1, Michieletto 16, Sbertoli 3, Laurenzano (L), Lavia 13, Podrascanin 9, Lisinac 6. NE. D’heer, Pace, Cavuto, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

SADA CRUZEIRO VOLEI: Oppenkoski 1, Lukinha (L), Otávio 2, Uriarte 1, Wallace 9, Rodriguinho 1, Rodrigo 0, Vaccari 0, Lucas 4, Lopez 10. NE. Guilherme, Bauer, Cledenilson, Carlos. All. Filipe Augusto Ferraz.

ARBITRI: Macias (Mex), Cespedes (Dom)

NOTE – durata set: 20′, 25′, 24′; tot: 69′.