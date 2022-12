Cev Cup: Piacenza e Modena in campo per il ritorno degli 8i

Nel primissimo pomeriggio (14.00) di mercoledì 14 dicembre, la Bluenergy Daiko Piacenza affronterà la formazione del Fenerbahce HDI Istanbul. Ai biancorossi per qualificarsi al turno successo sarà sufficiente vincere due set visto che nella gara di andata si sono imposti per 3-1. La formazione turca attualmente è sesta in classifica in Efeler Ligi, il campionato turco: 22 punti conquistati grazie a otto vittorie e quattro sconfitte. Nell’ultima gara di campionato, giocata sabato scorso in trasferta, ha sconfitto per 3-1 (21-25, 25-19, 20-25 e 17-25) l’ex capolista Ziraat Bankasi. Il campionato scorso lo ha chiuso al terzo posto, quello precedente al secondo mentre l’ultimo scudetto lo ha vinto nella stagione 2018-2019.

È allenata da Daniel Jorge Castellani, con un passato in Italia per avere giocato a Chieti, Falconara, Bologna, Padova e Prato e come tecnico ha guidato formazioni in diversi stati. Nel roster turco spiccano due giocatori che hanno militato in Italia: il francese campione olimpico Yacine Louati, a Padova e Milano dal 2018 al 2020, e il portoghese Alexandre Ferreira che ha giocato a Trento e Verona, mentre in cabina di regia c’è l’esperto iraniano Saeid Marouf. Arrivato in questa stagione anche il posto 4 serbo Pavle Peric.

Tornerà in campo mercoledì sera anche la Valsa Group Modena: alle 20.30 al PalaPanini arriverà l’Arkas Izmir. I gialli torneranno dunque in campo dopo dieci giorni dall’impegno con Monza, dopo il turno di pausa dello scorso weekend. La gara dell’11a giornata contro Trento era stata disputata in anticipo per consentire a questi di disputare il Mondiale per Club. Nel campionato nazionale l’Arkas ha appena agguantato il terzo posto della Efeler Ligi conquistando tre punti in casa contro lo Spor Toto. L’ostacolo non sembra insormontabile, ma Andrea Giani alla vigilia della gara ha messo in guardia i suoi contro l’attacco della formazione turca, destinato a migliorare rispetto all’andata dato il rientro del palleggiatore titolare Kiyak. Mirza Lagumdzija, fratello di Adis, e Nicholas Hoag, canadese ex Perugia, Trento e Milano, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai modenesi.

Le due emiliane torneranno successivamente in campo nel weekend: altro appuntamento esterno per Piacenza, impegnata sabato alle 20.30 a Verona, e altra gara interna per Modena, che sabato sera ospiterà Padova nella prima gara di ritorno di SuperLega Credem Banca.

8th DI FINALE-GARE DI RITORNO-

8th Finals



Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 14.00-



Fenerbahce HDI Istanbul (TUR) – Bluenergy Daiko Piacenza

Arbitri: Marco Van Zanten, Predrag Balandzic

Andata: Bluenergy Daiko Volley Piacenza – Fenerbahce HDI Istanbul 3-1 (25-13, 24-26, 25-15, 25-20)

Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 20.30-



Valsa Group Modena – Arkas Izmir (TUR) Arbitri: Dusan Rychlik, Carlos Alberto Robles Garcia

Andata: Arkas Izmir – Valsa Group Modena 0-3 (20-25, 25-27, 18-25)