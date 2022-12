Champions League si gioca il 4° turno con tre italiane in campo

Dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, la Cucine Lube Civitanova sta per tornare tra le mura amiche: si avvicina il 4° turno della Pool C (il 1° di ritorno), dove mercoledì 14 dicembre alle 19.00 è in programma all’Eurosuole Forum la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Tours VB, rispettivamente prima e seconda in classifica nel girone. In Europa i biancorossi hanno vinto le prime tre gare della Pool C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia rimontando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set proprio contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio: alla Tomabel Hall di Roeselare contro lo Knack, i biancorossi sono partiti forte dominando il primo set, hanno subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo e hanno reagito imponendosi al fotofinish sia nel terzo sia nel quarto parziale. Giovedì sera sarà invece il turno delle due formazioni di rientro da Belo Horizonte: i neo Campioni del Mondo della Sir Sicoma Monini Perugia, che ospiteranno lo Ziraat Bank Ankara, e l’Itas Trentino riceverà la visita del Cez Karlovarsko. Entrambe le squadre saranno accolte dagli applausi del loro pubblico per lo spettacolo offerto, seppur con risultati differenti. In ordine temporale saranno i vincitori del Mondiale Per Club della Sir Sicoma Monini Perugia a scendere in campo per primi, alle 20.00, contro lo Ziraat, seconda nel campionato turco ma momentaneamente all’ultimo posto nel Pool E, a fronte di una sola vittoria al tie break col Ljubljana. La posizione temporanea di classifica non dovrà ingannare gli uomini di Anastasi: i turchi, infatti, nella gara di andata (il 16 novembre nella 2a giornata) avevano venduto cara la pelle, conquistando il primo set (26-24) e dando del filo da torcere negli altri tre parziali (conclusi a 22, 20 e 23).

Nell’ultimo impegno europeo i Block Devils si erano invece imposti in Germania, a Dueren, sul campo dell’SWD powervolleys, con un rotondo 3-0. Al pari degli umbri, punterà a mantenere la striscia positiva in Europa la Itas Trentino, protagonista anch’essa di tre vittorie piene nelle gare di andata della fase a gironi: i gialloblù hanno vinto in maniera netta all’esordio con i belgi del Decospan VT Menen (ultimi con 0 punti) poi in Repubblica Ceca col Karlovarsko (prossimi avversari, terzi con tre punti) e ultimo quello del 29 novembre contro i Campioni d’Europa uscenti dello Zaksa, nello spettacolare rematch delle Finals delle ultime due edizioni che ha appunto assegnato un successo e tre punti d’oro nell’economia della Pool D. Per quanto riguarda i prossimi avversari del Karlovarsko, all’andata fu appunto 3-1 per Kaziyski e compagni, capaci di reagire allo svantaggio nel primo set (poi concluso lasciando i cechi a 19), e di reagire alla sconfitta nel terzo set imponendosi 25-13 nel quarto, con Lavia e Lisinac sugli scudi.

Tutte le gare di CEV Champions League vengono trasmesse in diretta streaming su discovery+, mentre una gara per turno sarà visibile anche su Eurosport 2: nel quarto “Leg” sarà la volta di Sir Sicoma Monini Perugia – Ziraat Bank Ankara.

CHAMPIONS LEAGUE QUARTO TURNO-



Pool C-



Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 19.00



Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA) Arbitri: Ivaylo Ivanov, Pawel Burkiewicz



Pool D-



Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.30



Trentino Itas – Cez Karlovarsko (CZE) Arbitri: Pedro Lopes Pinto, Zsolt Mezoffy

Pool E-



Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.00



Sir Sicoma Monini Perugia – Ziraat Bank Ankara (TUR) Arbitri: Aleksandar Petrovic, Fabrice Collados