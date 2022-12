Challenge Cup: per Chieri doppio impegno per i 16i

CHIERI (TORINO)- La Reale Mutua Fenera Chieri mercoledì 14 e giovedì 15 novembre si giocherà l'accesso agli ottavi di Challenge Cup in un doppio confronto, che si giocherà in entrambe le occasioni, con le polacche del IL Capital Legionovia Legionowo a causa di alcuni problemi logistici della squadra allenata da Pawel Kowal. Un doppio impegno inedito, ma che potrà servire alle ragazze di coach Bregoli per mettere da parte la sconfitta interna contro Bergamo e ripartire subito in maniera convinta in vista del finale della prima parte di stagione. Anche perché l’ex squadra dell’attuale chierese Olivia Rozanski non sta passando il migliore dei momenti: dopo aver chiuso al quinto posto la scorsa stagione, il club polacco si trova attualmente a occupare l’ultima posizione della Liga Siatkówki Kobiet. La squadra che passerà il turno affronterà negli ottavi la vincente del doppio confronto fra le greche del Panathinaikos e le francesi del Nantes.