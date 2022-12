Mondiale per Club: Conegliano sfida il Dentil Praia all'esordio

ANTALYA (TURCHIA)- E' partito ad Antalya in Turchia il Mondiale per Club Femminile . L'Italia, che ha trionfato nel maschile con Perugia, sarà rappresentato dalle Campionesse d'Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che lo scorso anno si arrese in finale nella competizione al cospetto delle turche del Vakifbank.

Sarà un torneo equilibrato ed incerto per l'altissimo valore delle partecipanti divise in due gironi: nel Girone A, oltre alla formazione di coach Santarelli, ci saranno l’Eczacibasi di Tijana Boskovic e il Dentil Praia della brasiliana Carol, nel Girone B il VakifBank di Gabi ed Egonu con il Minas della nuova stellina Kisy Nascimento e le kazake del Kuanysh. Le pantere esordiranno domani, giovedì 15 dicembre, contro le brasiliane del Dentil Praia, sconfitte nella gara d’esordio dalle turche dell’Eczacibasi, che invece si scontreranno contro le trevigiane venerdì. Le prime due classificate di ogni girone si sfideranno incrociando l’altro raggruppamento nella giornata di sabato, mentre domenica la finalissima è prevista alle ore 14 italiane.

Tutte le partite di Conegliano saranno visibili su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), mentre le altre gare saranno disponibili su Volleyball World Tv.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Abbiamo fatto l’ultimo allenamento di rifinitura. Una competizione a cui teniamo molto, in cui il livello è molto alto. Domani avremo l’esordio contro il Praia, una squadra che gioca una pallavolo stile brasiliana molto rapida ma con interpreti molto importanti su palla alta. Poi giocheremo il giorno successivo contro l’Eczacibasi, probabilmente la squadra più in forma di questo Mondiale per Club, che viene da 13 vittorie consecutive. Tutte e due sono prime nei rispettivi campionati, questo fa capire che il livello del nostro girone sarà molto alto. Ma noi siamo pronti, siamo anche noi una corazzata e ci troviamo in un buono stato di forma, pronti per affrontare questa competizione nel migliore dei modi: non vediamo l’ora di cominciare ».

EX E PRECEDENTI, LE ANTAGONISTE DI CONEGLIANO AL MONDIALE PER CLUB-

Minas: 2-0 i precedenti con le brasiliane, sconfitte 3-2 nel girone dell’edizione 2019 e lo scorso anno in una combattuta semifinale ad Ankara (3-1). Ex di turno il coach trevigiano Nicola Negro, all’Imoco nel 2014/15.

Eczacibasi: 3-1 i precedenti a favore delle Pantere, tutti importanti. Nel Mondiale 2019 in Cina, doppia vittoria per 3-1: nel girone e nella finale. In Champions League, una sconfitta in casa al Palaverde e una vittoria gialloblù sul Bosforo nei quarti di finale 2019: Conegliano ribaltò il risultato passando al golden set. Nella squadra delle fuoriclasse serbe Boskovic e Ongjenovic, c’è un ex pantera, l’opposta croata Samantha Fabris, protagonista di stagioni vincenti (2017/19) in gialloblù.

Vafifbank: 2-4 i precedenti a favore della squadra di coach Guidetti nella serie di sfide extra lusso che hanno caratterizzato la rivalità tra le due squadre. Si inizia con la finale di Champions al Palaverde nel 2017 vinta dalle turche (3-0), che hanno bissato nella semifinale 2018 a Bucarest con un 3-2 in rimonta. Nel 2019, leggendario ribaltone delle Pantere nel tie-break della semifinale del Mondiale in Cina (3-2). Altra vittoria storica per Conegliano nella finale di Champions League a Verona nel 2021, sempre per 3-2. Il Vakif si è preso poi la rivincita nella scorsa stagione, con la doppietta Mondiale ad Ankara (3-2) e Champions a Lubiana (3-1). L’ex più attesa è certamente Paola Egonu, nelle ultime tre stagioni protagonista a Conegliano dove è stata sostituita da Isabelle Haak che ha fatto il percorso inverso. Altra ex Chiaka Ogbobu, a Conegliano nel 2019/20. Ex del Vakif anche da parte Conegliano, Robin De Kruijf (2014/16) e Kelsey Robinson Cook (2017/19).

Praia: 1-0, l’unico precedente lo scorso anno al Mondiale in Turchia nel girone iniziale (3-0).

Kuanysh: nessun precedente con le kazake campionesse d’Asia.

LA STORIA DELLE PANTERE AL MONDIALE PER CLUB – TERZA PARTECIPAZIONE PER CONEGLIANO, UN ORO E UN ARGENTO IN BACHECA-

2019 – a dicembre 2019 le Pantere vinsero alla loro prima apparizione il Mondiale per Club a Shaoxing (Cina), dopo aver battuto in semifinale il VakifBank Istanbul con una leggendaria rimonta al tie-break e in finale l’Eczacibasi Istanbul per 3-1.

2021 – dopo la pausa nel 2020 per il Covid, il Mondiale per Club è tornato lo scorso anno con l’edizione in Turchia, ad Ankara, dove le Pantere sono arrivate in finale perdendo però per 3-2 contro il VakifBank Istanbul.

I GIRONI-

GIRONE A: Eczacibasi Istanbul (Tur), Dentil Praia (Bra), Prosecco DOC Imoco Conegliano (Ita)





GIRONE B: Vakifbank Istanbul (Tur), Minas Clube (Bra), Kuanysh Club (Kaz)

IL CALENDARIO-

1° giornata-

Mercoledì 14 dicembre:

14.30 Eczacibasi Istanbul-Dentil Praia 3-0 (25-14, 25-15, 25-18)

17.30 Vakifbank Istanbul-Kuanysh

2° giornata-

Giovedì 15 dicembre

14.30 Prosecco DOC Imoco-Dentil Praia

17.30 Vakifbank-Minas Clube

3° giornata-



Venerdì 16 dicembre

14.00 Eczacibasi Istanbul-Prosecco DOC Imoco

17.00 Kuanysh-Minas Clube

Semifinali-

Sabato 17 dicembre

ore 17.30 1° girone A -2° girone B

ore 21.00 1° girone B-2° girone A

Finali-



Domenica 18 dicembre

ore 11.00 finale 3/4 posto

ore 14.00 finale 1/2 posto