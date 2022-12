Cev Cup: Busto batte il Dresdner nell'esordio europeo stagionale

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Confortante esordio stagionale in Europa dell' e-work Busto Arsizio che, nell'andata dei sedicesimi di Cev Cup supera in quattro set 3-1 (25-18, 25-20, 16-25, 25-23) il Dresdner SC e mette le mani sulla qualificazione agli ottavi, anche se la partita di ritorno va affrontata dalle farfalle al massimo della concentrazione

Nonostante le assenze (out precauzionalmente Omoruyi e Zakchaiou, a casa con la febbre Battista), la squadra di Musso è riuscita ad imporre il proprio gioco dall'inizio, con Valentina Colombo e Lena Stigrot in campo dal primo minuto. Il match non è però stato a senso unico come i primi due set, completamente a favore della UYBA, avrebbero potuto far pensare.

Il black-out biancorosso del terzo set (plauso anche alla reazione delle ospiti guidate da Strubbe, 4 nel parziale) e il grande sforzo di tutto il Dresdner SC (avanti 10-4 anche nel quarto), hanno spaventato i 1100 dell'arena, ma Olivotto e compagne non si sono disunite, trovando la forza di recuperare e chiudere a proprio favore al photo-finish. Fatta eccezione per il set e mezzo di cui sopra, alle farfalle questa sera è riuscito tutto bene: il servizio aggressivo ha favorito il lavoro del muro (10 diretti), con i tanti tocchi che hanno consentito a difesa e regia di contrattaccare con continuità. In fase offensiva Rosamaria è stata al solito la top scorer con 17 punti, seguita da Degradi (14) e Stigrot (10). Nel terzo set Musso ha dato spazio anche a Monza al palleggio e nel quarto a Lualdi, dentro per Colombo e Omoruyi (decisiva) per Stigrot.

Per il Dresdner SC, seguito in Italia da una decina di rumorosi e colorati tifosi, Strubbe (14) e Bock (12) le migliori.

Ritorno tra sette giorni in terra tedesca (mercoledì 21 ore 18.30)

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Eravamo pronti al fatto che la partita sarebbe diventata difficile se avessimo fatto meno e questo è quello che dobbiamo rimproverarci. E' successo così anche a Casalmaggiore dopo due set giocati bene. Credo che anche stasera la squadra abbia giocato una discreta pallavolo nei primi due set: Dresdner è una squadra forte, non solo fisicamente. E' anche strutturata per giocare a pallavolo, con un buon sistema di muro e attacco. Detto questo in Coppa l'importante è vincere le partite, senza troppo badare al bel gioco. Andremo in Germania tra sette giorni pensando a giocarcela da 0-0 ».

IL TABELLINO-

E-WORK BUSTO ARSIZIO – DRESDNER SC 3-1 (25-18, 25-20, 16-25, 25-23)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 14, Lloyd 2, Monza, Montibeller 17, Lualdi, Strigrot 10, Colombo 4, Olivotto 4, Zannoni (L), Omoruyi 4, Zakchaiou ne, Bressan ne, Cerbino (L2). All. Musso, 2° Gaviraghi. Battute errate 16, vincenti 2, muri 10.

DRESDNER SC: Bock 12, Janiska 8, Grbavica ne, Strubbe 14, Linke, Berger 7, Grabovska, Dreblow (L), Haneline 7, Lohmann (L2), Wesser 1, Pallag ne, Straube 3. All. Waibl, 2° Steuerwald. Battute errate 14, vincenti 3, muri 10.

ARBITRI: Stevanovic (Srb) , Novak (Slo)

Spettatori: 1154