Champions League: Trento doma il Karlovarsko alla BLM Arena

La certezza di essere ancora fra le migliori squadre d’Europa, che si contenderanno la vittoria del trofeo nel tabellone ad eliminazione diretta, è arrivata già oggi proprio perché il successo sui cechi non consentirà loro di raggiungere i trentini anche dovessero vincere entrambe le restanti e i gialloblù perderle: Kaziyski e compagni resterebbero comunque davanti per maggior numero di vittorie (il primo discriminante).

Per ottenere tale traguardo intermedio Lorenzetti ha deciso di affidarsi ad un ampio turnover, ottenendo le risposte che desiderava dai suoi ragazzi ed in particolare da Gabriele Nelli (12 punti col 73% in attacco, un muro e tre ace) e Donovan Džavoronok (l’unico ceco ad essere contento a fine partita grazie a 14 palloni vincenti, il 73% a rete, 2 block e un ace). La coppia ha spalleggiato perfettamente un Alessandro Michieletto in forma “Mondiale”: evidentemente galvanizzato dalla fascia di capitano consegnatagli da Lorenzetti e Kaziyski per l’occasione, il mancino di posto 4 ha chiuso il match con 15 punti (best scorer), frutto del 58% in attacco, tre muri e un ace, agevolando di molto il compito della sua squadra che ha così ottenuto un successo velocissimo, in appena 63 minuti di gioco.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo giocato una partita concentrata e determinata in ogni momento e questo mi fa particolarmente piacere, sia perché non era così scontato farlo dopo gli ultimi sette giorni contraddistinti da partite e viaggi, sia perché presentavamo un assetto diverso dal recente passato. I ragazzi invece sono stati bravissimi a chiudere la contesa già dopo tre set; un risultato preziosissimo anche nell’ottica della corsa al primo posto da contendere al Kedzierzyn-Kozle. Michieletto Capitano? Volevo responsabilizzarlo e devo dire che gli ha fatto bene, con l’approvazione di Kaziyski ».

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS – CEZ KARLOVARSKO 3-0 (25-17, 25-15, 25-17)

TRENTINO ITAS: Nelli 12, D’Heer 3, Dzavoronok 14, Michieletto 15, Sbertoli 0, Pace (L), Berger 0, Laurenzano (L), Podrascanin 3, Lisinac 7. N.E. Kaziyski, Cavuto, Bernardis, Lavia. All. Lorenzetti.

CEZ KARLOVARSKO: Weir 6, Pfeffer (L), Lamanec 4, Zajicek 5, Juhkami 6, Keemink 1, Sasak 4, Kasan 0, Pastrnak 0, Wiese 0, Ihnat 8, Kocka (L). N.E. Patocka. All. Novak. –

ARBITRI: Lopes Pinto, Mezoffy.

NOTE – durata set: 19′, 22′, 22′; tot: 63′.