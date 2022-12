Mondiale per Club: Conegliano batte il Minas e vola in finale

ANTALYA (TURCHIA)- Non poteva sbagliare la Prosecco DOC Conegliano oggi nella semifinale con il Minas e le pantere, dopo l’impresa di ieri con l’Eczacibasi, hanno rispettato il pronostico imponendosi per 3-0 (25-12,25-17,25-21), così domani giocheranno la loro terza finale consecutiva al Mondiale per Club. Come lo scorso anno ad Ankara, anche ad Antalya sono state la veterana Carol e compagne le ultime avversarie prima del gran finale per la squadra di coach Santarelli, che dopo tre vittorie in tre giorni domani spera nel poker per portare il secondo titolo iridato nella bacheca gialloblù e anche per diventare il primo coach nella storia a vincere nello stesso anno Mondiale per nazionali (ad ottobre con la Serbia) e per club.

Il sestetto di partenza delle campionesse d’Italia con Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Gray-Robinson Cook, libero De Gennaro. Le campionesse del Brasile allenate dal trevigiano Nicola Negro, ex coach proprio dell’Imoco nel 2014, risponde con Heldes-Larissa Brandao, Thaisa-Kudless, Daroit-Yonkaira Pena, libero Nyeme.

A inizio gara la Prosecco DOC Imoco vuole subito mettere le cose in chiaro e c’è l’immediato break 6-2 con Haak, sempre applauditissima dal pubblico turco, che parte forte e le sue compagne la seguono con entusiasmo. La squadra gialloblù forza la battuta e ha successo con Alexa Gray (ace) e Marina Lubian che con un turno velenoso prima piazza propizia i punti di Haak e De Kruijf, poi spara il vincente del +7 (14-7). Preso il largo la squadra di coach Santarelli non smette di spingere e sono guai per le giovani brasiliane Larissa Brandao (2005) e Yonkaira (2004) che sono prede della difesa di De Gennaro e compagne: 22-11. Gray (6 punti nel set), ben imbeccata da Wolosz, continua a martellare insieme a Robinson e proprio la canadese chiude in “pipe” un primo set a senso unico: 25-12.

Sotto la saggia guida delle veterane Wolosz (2 aces in apertura, 4 punti totali nel set!) e De Gennaro l’orchestra gialloblù continua a suonare il suo

efficace spartito anche in avvio di secondo set (5-0), con tutte le bocche da fuoco coinvolte con successo. Il Minas però si dimostra squadra di rango e con i cambi mette un po’ di pepe nella sfida e risale con grinta trovando il pareggio a quota 10. Dopo aver assorbito il recupero delle brasiliane, le Pantere tornano a dettare legge con la classe di Robinson Cook (4/5 in attacco nel set), ben smarcata in posto 4 dove sciorina tutto il suo repertorio: 15-12. Dopo il time out di coach Negro c’è l’ace di Lubian e il muro di De Kruijf per l’ulteriore allungo: 18-13. Sarà il break decisivo che affossa le speranze di Thaisa e compagne, e il set termina tra un muro di Wolosz e una diagonale vincente di Gray (6 punti) che chiude anche il secondo parziale con il colpo del 25-17.

Nel terzo set continua il monologo della Prosecco DOC Imoco che senza strafare prende subito un buon margine, De Kruijf mura per il 6-3, poi Alexa Gray continua ad essere prolifica in attacco e c’è il time out delle sudamericane sull’8-3. La difesa gialloblù, governata con maestria da Moki De Gennaro, concede poco all’attacco brasiliano che nonostante l’impegno non riesce a trovare continuità. Robinson e Gray continuano a rispondere presenti agli appelli di capitan Wolosz, anche Lubian è efficace e Conegliano vola 11-5. Entra Alessia Gennari a dare fiato a Kelsey Robinson, sempre in campo finora ad Antalya. Il muro di Thaisa dà un po’ di ossigeno al Minas che approfitta anche di un paio di errori delle venete per arrivare a -3 (12-9). Ci pensa Isabelle Haak di potenza a respingere l’assalto, poi De Kruijf in fast (14-10). Souza, uscita dalla panchina, movimenta la acque con muro ed ace per il -2, ma la polizza-Haak è una certezza e torna subito il +4 (17-13). E’il set più equilibrato, il Minas non molla fino alla fine con la verve dell’esperta Priscilla Souza (20-18). Conegliano però tiene sempre a bada i tentativi di riaggancio delle brasiliane, ora tocca a De Kruijf con due belle fast e ad Alexa Gray mettere giù i palloni della sicurezza (23-18).

il punto che vale la vittoria e l’accesso alla finale mondiale di domani è firmato da Haak che chiude la contesa con una parallela potente:25-21.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Fare tre finali consecutive in tre partecipazioni non era certo semplice e ci riempie d’orgoglio. Questo era un Mondiale veramente tosto. Credo che la squadra si stia esprimendo su altissimi livelli. Oggi non ero molto sereno perché dopo la partita ieri temevo un calo di concentrazione da parte delle ragazze, l’avversario, che sembrava più abbordabile rispetto le turche, poteva crearci qualche grattacapo. Invece abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi, giocando un eccellente primo set e, come sempre succede, ci siamo rilassati nel secondo parziale ma non abbiamo mai perso l’approccio alla partita. Oggi abbiamo ruotato un pò la squadra in vista di domani. La finale sarà tostissima, qualunque sia l’avversaria in un atmosfera caldissima, ovviamente ce la giocheremo al massimo delle possibilità ».

Alessia Gennari (Prosecco Doc Conegliano)- « Oggi il Minas non ha giocato una bella partita ma penso che la nostra prestazione abbia contribuito a non farle esprimerle al meglio. Abbiamo disputato un bel match, in campo c’era tanta fiducia tra tutte coloro che sono scese in campo. Buon per noi che non sia durata tantissimo in vista di domani. Siamo consapevoli della nostra forza e la conquista della finale rientrava nei nostri obiettivi ma certo non era scontato perché abbiamo cambiato tante giocatrici e non è mai facile trovare immediatamente l’equilibrio e i giusti incastri, brave noi che abbiamo lavorato sodo nonostante le tantissime partite ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – GERDAU MINAS 3-0 (25-12,25-17,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Gray 16, Robinson Cook 7, De Gennaro, Haak 15, De Kruijf 7, Lubian 6, Gennari, Carraro, Pericati, Plummer ne, Squarcini ne, Furlan ne, Bardaro ne. All. Santarelli

MINAS: Carol 1, Thaisa 7, Heldes 1, Nyeme, Kisi 5, Daroit 6, Yonkaira Pena 1, Luisa 1, Kudiess 1, Rebeca ne, Jacke, Larissa ne, Brandao 1, Souza 6. All. Negro

ARBITRI: Nurper (Tur) e Stanislava (Ser)



NOTE-Durata set: 20′,22′,25′ Tot: 67’