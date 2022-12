Mondiale per Club: il VakifBank in finale con super Egonu

ANTALYA (TURCHIA)- Paola Egonu, stasera davvero incontenibile, realizza 29 punti e porta il VakifBank Istanbul in finale dove troverà la Prosecco Doc Conegliano per una esaltante rivincita dell'atto conclusivo del Mondiale per Club 2021, che lo scorso anno vide imporsi la formazione turca su quella italiana. Senza storia il match di stasera con le ragazze di Guidetti in assoluto controllo del match contro un' Eczacisasi che ha tentato di lottare ma si è dovuta arrendere 3-0 (25-21 25-19 25-23).