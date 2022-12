Cev Cup: Busto espugna Dresda nel ritorno dei 16i

Alla squadra di Musso, dopo il 3-1 della gara di andata, bastavano due set per staccare il pass per la qualificazione e Lloyd e compagne li hanno conquistati al inizio match grazie alle positive prestazioni di Montibeller e Degradi che hanno realizzato rispettivamente 10 e 6 punti. Dal terzo set la UYBA ha dato spazio a tutte le altre giocatrici del roster che sono riuscite, dopo due parziali persi, ad aggiudicarsi il tie-break per 15-13. Nella seconda parte della gara in evidenza Stigrot (15 col 50% offensivo), Omoruyi (16 con il 46%) e Battista (7).

Nel primo set la UYBA, in campo con il 6+1 ideale, prende subito il comando del punteggio, aggressiva e solida in difesa, con Degradi a spingere (8 nel set con l’80%, brava anche a muro e al servizio). A metà game Dresdner prova a recuperare grazie al muro (14-17 con Berger in evidenza), ma la UYBA riallunga con Rosamaria (7) e chiude con Zakchaiou 20-25 (buon ingresso di Stigrot nella fase decisiva). Nel secondo set le farfalle partono forte al centro con Zakchaiou e Olivotto protagoniste, ma il Dresdner alza il livello e il match si fa equilibratissimo fino al 14-14 (Haneline 5 punti nel parziale). Da qui in poi le tedesche regalano tanto e la UYBA ne approfitta, riuscendo a chiudere, non senza soffrire 22-25: ottime al servizio Degradi e Monza, entrata nel finale. Il punto qualificazione è di Rossella Olivotto. Dal terzo set la gara non ha più grande significato: Musso rivoluziona il sestetto e la UYBA si presenta con Monza – Battista, Lualdi – Colombo, Stigrot – Omoruyi, Bressan libero. Nel terzo game Dresdner comanda nel punteggio dall’inizio e, nonostante gli spunti di Stigrot (6) e Battista (4), riesce a chiudere 25-21 (Grbavica 5). Nel quarto set, con la stessa formazione, la e-work mette la testa avanti con Battista e Stigrot in gran vena (9-11), gioca punto a punto fino al 16, ma poi commette troppi errori in ricezione che rilanciano il Dresdner fino al 25- 20 (Berger e Pallag 5 a testa). Al quinto la UYBA reagisce con orgoglio (bene Battista), gira avanti 5-8, subisce il recupero tedesco (13-13), ma riesce a chiudere 13-15 grazie a un muro di Colombo.

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Siamo contenti del passaggio del turno e anche e soprattutto di aver vinto la partita: infatti siamo venuti qui per vincere e continuare il nostro percorso di costruzione di una mentalità vincente. Ci siamo messi sopra subito, la partita non è stata bella, abbiamo sofferto in battuta e ricezione, ma siamo stati lucidi in attacco con un buon lavoro sull’attacco di palla alta, lavorando bene anche con il muro-difesa. Ora testa a Monza: sono convinto che possiamo portare a casa soddisfazioni se scegliamo di andare là e giocarcela come abbiamo giocato contro le formazioni di alta classifica fino ad adesso ».

Rossella Olivotto (e-Work Busto Arsizio)- « Siamo molti felici, era importante partire aggressive per portare a casa i due set che ci servivano per la qualificazione. Siamo contente anche di aver vinto la partita con le altre ragazze che Marco ha fatto entrare in campo dal terzo set: un ottimo punto di partenza per il proseguo della coppa ».

IL TABELLINO-

DRESDNER SC – E-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-20, 13-15)

DRESDNER SC: Bock, Janiska 7, Grbavica 10, Strubbe 7, Linke 4, Berger 15, Grabovska 1, Haneline 17, Wesser 3, Pallag 13, Straube 1. All. Waibl, 2° Steuerwald.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista 7, Degradi 6, Lloyd 2, Monza 4, Rosamaria 10, Lualdi 4, Strigrot 15, Colombo 3, Olivotto 2, Zannoni (L), Omoruyi 16, Zakchaiou 6, Bressan (L2). All. Musso, 2° Gaviraghi.

Arbitri: Ristovski (MDK), Rychlik (CZE)