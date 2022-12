Cev Cup: Scandicci doma il Galatasaray e vola agli ottavi

In poco più di un’ora, la squadra di coach Barbolini chiude il capitolo dimostrando tutta la sua superiorità nei confronti dell’avversario. A quattro giorni dal match contro Bergamo, altra grande prestazione di Ekaterina Antropova, che realizza 17 punti, tre in più di Zhu Ting. Tra le migliori della serata Isabella Di Iulio, sempre più in sintonia con le compagne e letale al servizio con tre ace. Alla squadra di coach Guneyligil non basta l’ottima Vasilantonaki, top scorer con 19 punti. Agli ottavi, Scandicci troverà le croate del Mladost Zagreb.

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – GALATASARAY HDI SIGORTA ISTANBUL 3-0 (25-14, 25-19, 25-21)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Belien 6, Zhu 14, Pietrini 6, Antropova 17, Di Iulio 4, Castillo (L), Guidi, Malinov, Shcherban 1. Non entrate: Sorokaite, Mingardi, Angeloni (L), Washington. All. Barbolini.

GALATASARAY HDI SIGORTA ISTANBUL: Vasilantonaki 19, Aydin 6, Popovic 6, Akyol 5, Kilic, Briana Bell 2, Karadayi (L), Hacimustafaoglu 1, Kafkas 1, Yesilirmak 4, Ural 2. Non entrate: Beyaz, Dumanoglu (L), Ozsoy. All. Guneyligil.

ARBITRI: Avramidis, Pindral.

NOTE – Durata set: 21′, 26′, 25′; Tot: 72′.

CEV CUP SEDICESIMI DI FINALE – RITORNO-

Dresdner Sc – e-Work Busto Arsizio 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-20, 13-15)

