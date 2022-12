Da domani in campo per Quarti di Coppa Italia

ROMA- Le otto protagoniste della Superlega che hanno acquisito il diritto di giocare i Quarti di Coppa Italia non possono concedersi soste neanche nel periodo natalizio. Dopo il Boxing Day del giorno di Santo Stefano, mercoledì 28 e giovedì 29 giocheranno la gara secca che vale la qualificazione alla Final Four di Roma, in programma al Palazzo dello Sport il 25 e 26 febbraio. Due delle sfide saranno trasmesse in diretta su RAI Sport. La prima formazione a staccare il pass per la Final Four di Roma sarà sancita dalla sfida tra le squadre classificate al terzo e la sesto posto al giro di boa. A confronto mercoledì, alle 20.30, Valsa Group Modena e Itas Trentino, con diretta RAI Sport dal PalaPanini. Gli emiliani hanno vinto la coppa in 12 occasioni, ma non la alzano al cielo dal 2015/16. Digiuno più duraturo per i gialloblù, che di trofei con la coccarda tricolore in via Trener ne conservano tre, l’ultimo conquistato nel 2012/13; gli assalti hanno poi fruttato cinque Semifinali e quattro Finali, tra cui la resa dei conti 2021/22 persa con Perugia. Per gli uomini di Angelo Lorenzetti il sogno di tornare sul tetto del mondo è sfumato in Brasile solo nella finalissima con la Sir, che in quell’occasione ha alzato il primo trofeo internazionale della sua storia. A Santo Stefano, in SuperLega, la vittoria dei gialli di Andrea Giani nel derby della via Emilia con Piacenza ha dato grande carica, ma anche il successo lampo dell’Itas tra le mura amiche contro la WithU è salito agli onori delle cronache perché il match vinto in tre set è entrato di diritto nella top ten delle partite con il minor numero di punti siglati nella storia della massima serie. Match ricco di contenuti, per chiudere il 2022 in bellezza, anche sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum, dove giovedì alle 20.30 si sfidano Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, seconda e settima al termine del girone di andata in Regular Season. Va in scena il remake del match che ha stravolto gli equilibri nella passata edizione, quando i meneghini violarono per 3-1 il palasport marchigiano sbarrando la strada alla dodicesima presenza di fila dei cucinieri nella fase finale della Del Monte ® Coppa Italia. Civitanova vuole tornare protagonista a caccia dell’ottavo trionfo, mentre gli ospiti, alla sesta partecipazione, nel 2021/22 hanno raggiunto una storica Semifinale (persa con Trento) dopo un’uscita di scena agli Ottavi e tre ai Quarti. In Regular Season i team si sono affrontati di recente a Monza, e gli uomini di Chicco Blengini hanno piegato per 3-1 un’Allianz rimaneggiata. Sulla carta e per il fattore campo, il vento è a favore dei biancorossi, dopo 8 vittorie di fila tra Champions League e SuperLega Credem Banca, mentre gli ambrosiani hanno incassato due stop dal giro di boa, ma nelle partite da dentro o fuori tutto è possibile. Sempre giovedì, alle 20.30, WithU Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza si giocano il pass per la Final Four di Roma in diretta RAI Sport dal PalaOlimpia, quartier generale degli scaligeri. In campo, divise dalla rete, la quarta e la quinta forza della classifica al giro di boa. Un’occasione d’oro per entrambe le squadre faccia a faccia per la prima volta in Coppa. Il gruppo di Radostin Stoytchev, intenzionato a reagire alla sconfitta incassata a Trento nel giorno di Santo Stefano, vuole raggiungere per la seconda volta la Semifinale di Del Monte ® Coppa Italia della massima serie dopo l’impresa alla prima partecipazione, nel 2004/05, quando fu eliminata da Vibo, squadra battuta per due volte in precedenza nelle Finalissime della Coppa di A2. La Gas Sales Bluenergy è alla terza partecipazione alla Coppa di SuperLega e vuole bissare l’approdo alla F4 2021/22, quando si arrese solo in Semifinale con Perugia, squadra che poi ha vinto la competizione. Gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno già espugnato Verona per 3-1 pochi giorni fa, il 18 dicembre, nel match della prima giornata di ritorno di SuperLega. Ora Simon e compagni devono rifarsi dello stop interno nel derby della Via Emilia giocato contro Modena. Anche i campioni iridati della Sir Safety Susa Perugia, detentori della Del Monte ® Coppa Italia SuperLega 2022, scendono in campo alle 20.30 di giovedì 29 dicembre. Al PalaBarton si presenta la Top Volley Cisterna, squadra che in Regular Season ha già messo in difficoltà i Block Devils, per poi crollare tra le mura amiche nei momenti topici della gara e concedere agli umbri un successo in quattro set. A Santo Stefano, mentre la Sir ha avuto vita facile contro Siena, la Top Volley ha vissuto un incubo per due set al PalaMazzola di Taranto, ma poi ha dato vita a una rimonta monstre salvaguardando l’imbattibilità nel girone di ritorno. I perugini, qualificati alla prima fase della Coppa Italia da testa di serie numero uno grazie al titolo d’inverno, partono con tutti i favori dei pronostici contro i pontini, che hanno raggiunto i Quarti grazie all’ultimo slot disponibile, quello per l’ottava piazza a fine girone di andata. Non esistono precedenti in Coppa Italia tra le due formazioni. Perugia ha conquistato ben tre Coppe Italia, mentre Cisterna ha raggiunto per tre volte le Semifinali tra il 2002/03 e il 2006/07. Inoltre i laziali vantano la vittoria del trofeo riservato alla A2 grazie al successo su Gioia del Colle nella stagione 2008/09.

Andrea Giani (Valsa Group Modena)- « Dobbiamo mantenere il nostro livello, non cercare di arrivare a quello di Trento. Serve continuità, spingere sui nostri punti di forza e approcciare bene il match. È una partita molto stimolante, noi dovremo essere pronti a sfruttare tutte le occasioni ».

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Siamo reduci da una grande vittoria casalinga contro Verona che ci spinge a guardare con grande fiducia a questo appuntamento che sarà difficilissimo. Il PalaPanini è sempre un campo caldo, che sa spingere la sua squadra ma sono convinto che se prepareremo bene la partita potremo giocarci l'accesso alla Final Four di Roma sino in fondo ».



La storia di Modena in Coppa Italia

La storia di Trento in Coppa Italia

CUCINE LUBE CIVITANOVA - ALLIANZ MILANO-

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Il pubblico di casa può darci una marcia in più in vista di una partita molto complessa e altrettanto importante. Cerchiamo una prestazione significativa e per concretizzarla non dobbiamo pensare alla vittoria di campionato perché a Monza era un'Allianz diversa, senza i centrali titolari. Poi tutte le partite hanno la loro storia. Ci aspettiamo la spinta di un Eurosuole Forum caldo per cercare con determinazione il passaggio del turno ».

Fabio Lini (Direttore Sportivo Allianz Milano)- « La cosa positiva di questa gara è che ci consente subito di giocare senza tornare troppo sulla gara di lunedì scorso, ed è meglio così. Giochiamo in casa dei Campioni d'Italia e questo penso dica già tutto, mi aspetto una prestazione diversa dalle ultime ma questo ce lo dirà il campo ».



La storia di Civitanova in Coppa Italia

La storia di Milano in Coppa Italia

WITHU VERONA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/2021; Enrico Cester a Verona nel 2019/2020 - Allenatori: Matteo De Cecco a Verona nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Che non esistano gara facili lo sappiamo bene, come sappiamo perfettamente che abbiamo un unico obiettivo. Certo, giocare una Coppa non è solo un’emozione, ma è anche e forse soprattutto una responsabilità: prima nei nostri confronti, poi verso la gente che ci sta seguendo. Noi siamo consapevoli di questo e vogliamo onorare la gara con una prestazione maiuscola nell’impegno e nella determinazione che dovremo mettere per superare talenti come Leal e Simon. Il risultato dipenderà solo da noi, da come entreremo in campo e da come sapremo interpretare i momenti chiave del match. Dovremo dimostrare le nostre qualità ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Verona è una partita fondamentale per raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali, raggiungere la Final Four di Roma. Sappiamo bene che non sarà per noi una gara facile, arriviamo a questa gara da dentro o fuori dopo una brutta sconfitta in campionato e la voglia di riscatto è tanta. Ma è così anche per Verona. Dovremo ripetere la gara giocata qualche tempo fa a Verona, non sarà facile ma ci proveremo fino in fondo ».



La storia di Verona in Coppa Italia

La storia di Piacenza in Coppa Italia

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - TOP VOLLEY CISTERNA-

EX: Denys Kaliberda a Perugia nel 2015/2016.

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo un Quarto di Finale molto serio da disputare, Cisterna ha fatto un buonissimo girone d’andata e si sta confermando in questo inizio del girone di ritorno. Li conosciamo avendoli già affrontati a Cisterna in campionato, mi auguro ovviamente che i ragazzi siano preparati perché per noi è una partita determinante ».

Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Cisterna)- « La squadra sta dimostrando un grande gioco dando consistenza e soprattutto giocando una buona pallavolo. Credo che tra tutti i Quarti di Finale che si disputeranno il nostro è l'unico ingiocabile. Andiamo a Perugia per divertirci, con il braccio pesante, poi alla fine della partita tireremo le conclusioni. La Top Volley ha dimostrato di essere squadra, c'è un gruppo coeso che sa reagire e i giocatori hanno dimostrato il loro grande valore tecnico come nell'ultimo match di SuperLega contro Taranto: erano anni che non ribaltavamo il risultato dopo esser andati sotto di due set ».



La storia di Perugia in Coppa Italia-



La storia di Cisterna in Coppa Italia

