Cev Cup: Busto e Scandicci sfidano Maribor e Mladost

ROMA - e-work Busto Arsizio e Savino del Bene Scandicci scenderanno in campo, entrambe in trasferta, per gli ottavi di finale di Cev Cup. Le farfalle affronteranno le slovene dello Nova KBM Branik mentre la formazione di Barbolini scenderà in campo contro le croate del Mladost Zagreb.

QUI E-WORK BUSTO ARSIZIO -

La e-work Busto Arsizio è pronta per affrontare il nuovo turno di CEV Cup: domani, martedì 10 gennaio alle 18, Olivotto e compagne saranno di scena alla Sportna Dvorana Ljudski Vrt di Maribor contro il Nova KBM Branik per l’andata degli ottavi di finale (ritorno mercoledì 21 alla e-work arena). La UYBA, dopo la vittoria di sabato contro Firenze, affronta un avversario che ai sedicesimi si è sbarazzato della squadra finlandese del Pölkky Kuusamo con un doppio 3-0. Nessun nome di spicco nel roster allenato da coach Najdic, fatta eccezione per l’opposto Mlakar, protagonista di una storia curiosa: a maggio 2020, a soli 24 anni, ha sorpreso il mondo della pallavolo con la decisione di chiudere la carriera per dedicarsi agli studi di medicina, ma dopo due anni ha capito che il suo amore per la pallavolo è troppo grande per appendere le scarpe al chiodo per sempre. Da questa stagione è dunque rientrata in gioco proprio con la squadra slovena che l’ha vista crescere.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MUSSO-

« Martedì in Slovenia abbiamo una partita dove dobbiamo dare continuità al nostro sistema di gioco, abbiamo poco tempo sia per allenarci che per prepararla, quindi più che altro dovremo gestire le varie situazioni. Abbiamo iniziato bene il 2023 con la vittoria contro Firenze, vediamo in bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di continuare a vederlo così ».

QUI SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

La Savino Del Bene Scandicci si prepara alla prima sfida europea del suo 2023. Domani, martedì 10 gennaio, la squadra di coach Barbolini, reduce da sette vittorie consecutive tra campioanto e coppa, tornerà ad affrontare una partita di CEV Cup. Dopo aver eliminato le turche del Galatasaray nei sedicesimi di finale, le toscane giocheranno gli ottavi di finale contro le croate del Mladost Zagreb. Partita in programma al Dom Odbojke Bojan Stranic di Zagabria a partire dalle 20.30, mentre il ritorno è previsto per martedì 17 gennaio a Palazzo Wanny. In questa stagione il Mladost Zagreb è primo nella Superliga croata e dopo unidici giornate di campionato è ancora imbattuto. La formazione guidata da coach Miodrag Stojakovic è arrivata agli ottavi di CEV Cup eliminando nei sedicesimi le finlandesi del Kangasala. Nella loro storia, le croate hanno vinto una Coppa dei Campioni nel 1991, mentre nel 1992 e nel 1994 sono arrivate in finale perdendo contro l’Olimpia Ravenna e l’Uralo?ka. Massimo Barbolini presenta così l’incontro:

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Il Mladost è una squadra molto giovane. Nei sedicesimi di finale hanno vinto agevolmente, anche perchè la loro rivale era una formazione finladese di non altissimo livello. Come tutte le partite di coppa dobbiamo concentrarci principalmente su di noi, perchè giochiamo con una squadra che non conosciamo, fatta eccezione per una giocatrice (ndr Klara Peri?) che ha giocato brevemente nel campioanto italiano. Dobbiamo essere bravi noi a partire bene ed a pensare a fare bene. Sarà una partita in cui ci sarà spazio anche per chi fino ad oggi ha giocato meno ».

CEV CUP OTTAVI DI FINALE – ANDATA-



Nova Kbm Branik Maribor – E-Work Busto Arsizio 10/01 – Ore 18.00

Mladost Zagreb – Savino Del Bene Scandicci 10/01 – Ore 20.30