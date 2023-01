Champions League: Conegliano sa solo vincere, Developres ko

RESOVIA (POLONIA)- A.Carraro Imoco Conegliano soffre ma a Resovia mette in cascina il nono punto in tre partite mantenendo la vetta della Pool A. Le pantere di Santarelli ci hanno messo un set a carburare perdendo il primo parziale, hanno poi preso decisamente in mano le redini dell'incontro imponendosi con parziali nettissimi del secondo, terzo e quarto set. Finisce 1-3 (25-16, 18-25, 16-25, 16-25) con le Campionesse del Mondo che hanno palesato anche un'eccellente condizione atletica nonostante i tanti impegni ravvicinati che è costretta ad affrontare in questa interminabile stagione.

L’A.Carraro Imoco Conegliano ovunque giochi attira l’attenzione, in Italia e in Europa, dopo Bergamo altro bagno di folla con i 4000 di Resovia. Pantere in campo con Wolosz-Haak, Gray-Robinson Cook, De Kruijf-Fahr, libero De Gennaro. Il coach francese Antiga con Wenerska-Orvosova, Blagojevic-Kalandadze, Jurczyk-Centka, libero Szczyglowska.

Grande inizio della squadra di casa che, trascinata dal caldo pubblico, gioca con un atteggiamento aggressivo fin dall’inizio, sorprendendo le Pantere. Il Resovia spinge e non sbaglia niente, difendendo anche molti palloni: poi 14-8 con Orvosova (5 punti nel set) e Kalanadze (6 punti nel set) che colpiscono con regolarità. Dall’altra parte una A.Carraro Imoco che dopo una discreta partenza perde i suoi soliti riferimenti, l’approccio migliore è quello delle polacche che jn battuta fanno male alla ricezione gialloblù. Conegliano non riesce a districarsi, errori in attacco e una difesa molle consentono al Developres di salire fino al +8 (18-10). Alexa Gray soffre insieme alle compagne in ricezione, ma in attacco è la più decisa (5 punti nel set), ci prova a ripetizione, poi si vede anche Fahr al centro, ma il Rzeszow è troppo lontano (20-13). Entrano Plummer e Gennari, ma il risultato non cambia, il Developres con un muro-difesa capace di fare la differenza marcia spedito e confeziona il sorprendente 25-16 nel set forse meno brillante di tutta la stagione della squadra gialloblù.

Dopo aver perso il primo set della stagione europea la squadra di coach Santarelli punta nell’orgoglio stringe i denti e ritrova un po’ di smalto: Isabelle Haak dopo i soli 2 punti del primo parziale comincia a crescere nelle percentuali e ne beneficia tutto l’attacco gialloblù. 4 punti in fila della fuoriclasse svedese (6 in totale nel secondo parziale) e Conegliano sale (8-10), poi una Fahr in crescita difende e poi piazza l’ace, 7-12 e l’ A.Carraro Imoco prova a prendere il largo. Resovia però si aggrappa all’ottima georgiana Kalandadze, che continua ad essere aggressiva come nel suo ottimo primo set, ma capitan Wolosz vuole fare brutta figura in patria e comincia ad alzare il ritmo dell’attacco gialloblù, bene Gray (5 punti nel set). De Gennaro e c. aumentano anche i giri della difesa e le Pantere volano a +6 (10-16). La capitana della nazionale polacca, oltre che di Conegliano, ricama volley per le compagne, andando anche a chiudere in prima persona: 11-18. Come nel primo set cambia la linea delle schiacciatrici con l’ingresso di Plummer e Gennari, intanto Asia Wolosz mette in ritmo anche Fahr. Non si è spento l’entusiasmo delle polacche, Kalandadze continua a colpire in attacco premiando l’impegno delle compagne in difesa, reazione polacca: 15-19. Brava Orvosova (4 punti nel set) che attacca e mura, il Resovia resta lì (16-20). Ci vuole pazienza contro l’ottima difesa polacca, De Kruijf al secondo tentativo sigla il nuovo +5 (17-22). E’ la spallata decisiva che permette il pareggio con il 18-25.

Il Developres prova a sorprendere le campionesse del Mondo in avvio di terzo set, ma Haak non si scompone e va a risolvere le situazioni più difficili, tre bei punti della “Regina del Nord” riagganciano le padrone di casa: da 5-2 a 5-5. Il ribaltamento fa male al Resovia e dall’altra parte invece le Pantere galvanizzate spingono ancora, Sarah Fahr mura e Conegliano scappa: 6-9. Ma Kalandadze continua la sua ottima serata e con una doppietta rimette il set in equilibrio. Si va a braccetto per tutta la fase ecntrale, mentre entra Squarcini per Fahr, ancora in rodaggio. Le Pantere tentano la spallata con Gray e il pallonetto di Haak (14-16). Sul 16-18 un punto infinito, Moki De Gennaro copre tutto il campo, Wolosz la aiuta a spazzolare il campo e alla fine Alexa Gray rompe l’equilibrio con la botta del 16-19. Time out immediato di coach Antiga con le squadre boccheggianti dopo un rally lunghissimo. Sarà il momento decisivo del set, Fahr e Haak coprono la rete, De Gennaro difende, Gray contrattacca ancora e chiude i punti che mandano nettamente avanti le Pantere: 7-0 di parziale (16-23) e c’è il sorpasso con il 17-25 siglato da Asia Wolosz che gela i suoi connazionali con l’ace finale.

Quarto set che si apre con le magie di capitan Wolosz, brava a mandare subito al doppio vantaggio le Pantere con assist da favola. Ma la “solita” Kalandadze martella ancora e il Resovia resta aggrappata al match. Però le polacche non hanno fatto i conti con la verve di Isabelle Haak che, partita in sordina, continua a crescere con il passare dei minuti (7 punti nel quarto set, 20 in totale con 3 muri e 3 aces). La campionessa svedese spara tre aces in fila e l’A.Carraro Imoco vola via: 2-6. Haak e Gray colpiscono forte, se poi Moki De Gennaro decide di non far cadere nessun pallone allora è facile per Wolosz trovare le soluzioni vincenti, le Pantere scappano: 6-10. Il Resovia sembra sotto scacco, subisce i muri di Haak e De Kruijf, poi gli attacchi di Robinson Cook, Conegliano prende ancora terreno (9-14). Wolosz sente aria di casa e continua a dare spettacolo, inventa per De Kruijf e Gray (6 punti nel set), nonostante i sussulti di una ritrovata Bragojevic per le padrone di casa l’A.Carraro Imoco viaggia spedita (13-19). Nel finale si fa vedere anche Fede Squarcini, bene a muro e in attacco. La pressione continua delle Pantere sgretola la resistenza delle polacche e Conegliano dilaga nel finale portando a casa il terzo successo su tre gare stagionali nel girone di Champions, tutte da tre punti. 16-25 il quarto set con la bordata finale di una Alexa Gray che si è dimostrata attaccante micidiale, top scorer con 24 e il 58% (!) in attacco nel set sarà meritatamente l’MVP del match.

IL TABELLINO-

DEVELOPRES RZESZOW – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-16, 18-25, 16-25, 16-25)

DEVELOPRES RZESZOW: Blagojevic 8, Centka 6, Wenerska, Orvosova 12, Kalandadze 15, Jurczyk 8, Szczyglowska (L), Obiala 1, Rapacz, Szlagowska, Binczycka. Non entrate: Bagrowska, Przybyla (L). All. Antiga.

CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Robinson Cook 6, De Kruijf 8, Gray 24, Haak 20, Wolosz 4, Fahr 4, De Gennaro (L), Plummer 3, Gennari, Squarcini 2. Non entrate: Carraro, Lubian, Pericati (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Stoica, Kovalchuk.

NOTE – Durata set: 22′, 22′, 26′, 21′; Tot: 91′.

MVP: Alexa Gray (A.Carraro Imoco Conegliano)