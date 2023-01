Cev Cup: Piacenza va a vincere sul campo dell'Arcada

GALATI (ROMANIA)- Gara dell' andata degli ottavi di Cev Cup foriero di buone notizie per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza che espugna in tre set 0-3 (24-26, 22-25, 18-25) la Sports Hall di Galati, centrando la quinta vittoria in altrettante partite nella seconda competizione Europea, avvicinandosi al contempo alla qualificazione ai quarti di finale,. Il ritorno si giocherà mercoledì 25 gennaio (ore 20.30) al Pala Banca e agli uomini di Botti serviranno solo due set per arrivare al turno successivo.

Gara tirata quella andata in scena a Galati. Contro una formazione ben quadrata e soprattutto mai doma spinta dal suo pubblico dal primo all’ultimo scambio. Dopo un primo set giocato di fatto punto a punto e vinto dai biancorossi ai vantaggi, l’avvio del secondo parziale (1-8) lasciava presagire che tutto potesse essere facile ed invece Galati ha saputi recuperare e tenere nel mirino gli avversari fino alla fine.

Terzo parziale sulla falsariga dei precedenti con Piacenza ad avere sempre sotto controllo la situazione e soprattutto in grado di accelerare ogni volta che decideva di farlo.

Adesso testa a domenica prossima quando al PalabacaSport arriverà Siena (ore 20.30): si gioca la quarta di ritorno di SuperLega.

In avvio di gara l’ Arcada Galati parte con Lescov e Malescha in diagonale, Talpa e Sobirov al centro, Bala e Madsen alla banda mentre Kantor è il libero. Coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Recine e Basic alla banda, Scanferla è il libero. Leal è a referto con la maglia di secondo libero, Lucarelli è in Italia.

Clima caldo allo Sports Hall di Galati, sugli spalti il pubblico è numeroso e si fa sentore. L’avvio di gara è equilibrato, Bluenergy Daiko Volley Piacenza conduce le danze con Simon che fa subito la voce, l’ace di Caneschi vale il più due per Piacenza (6-8), quello rumeno vale la parità a quota 12. Sono ora i padroni di casa a mettere il naso avanti, Simon (100% in attacco) segna il 17 pari e poi mette a terra due ace, uno di precisione ed uno di potenza, ed è 17-19 con il tecnico Stancu a chiamare time out. Al rientro in campo break di tre punti per Galati (20-19), Romanò riporta le due squadre in parità e subito dopo segna l’ace del vantaggio biancorosso (20-21), il muro secco di Recine porta a due le lunghezze di vantaggio (21-23), Galati ritrova la parità a quota 23 con Botti a chiamare time out. Il set point è biancorosso grazie a Caneschi e se lo annulla lo stesso centrale con l’errore in battuta, il secondo arriva con Brizard, chiude Basic in pipe.

L’avvio è tutto di marca Bluenergy Daiko Volley Piacenza, sul 1-8 Stancu ha già chiamato i due time out a disposizione. Piano piano Galati rosicchia punti su punti fino ad arrivare a fare sentire il fiato sul collo a Brizard e compagni (10-11), riparte Piacenza con Recine in lungolinea e l’ace di Brizard (11-15), i padroni di casa retano lì aggrappati al set (14-15) e Botti chiama time out. Al rientro in campo Simon, muro di Romanò e quindi attacco vincente dello stesso opposto (14-18), l’ace di Bala riporta sotto i suoi (19-20), l’attacco di Basic toccato dal muro avversario ma non dagli arbitri (non c’è video check a Galati) regala ai rumeni la parità a quota 20, ancora squadre a braccetto a quo 22, poi Recine e l’errore in attacco rumeno porta due set point ai biancorossi (22-24), chiude Simon.

Il muro biancorosso diventa granitico, difficile per gli attaccanti rumeni mettere palla a terra. Tre muri nel giro di pochi scambi mettono in lancio di orbita Bluenergy Daiko Volley Piacenza (9-17) ma arriva puntale la reazione dei padroni di casa che mettono in difficoltà i biancorossi dalla linea dei nove metri: break di cinque punti ed è 14-17 con Botti che effettua il doppio cambio. Controlla bene Bluenergy Daiko Volley Piacenza, il primo di tanti match ball arriva sulla battuta lunga dei rumeni, la chiusura del set su fallo dei padroni di casa.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Sapevamo bene che sarebbe stato difficile avere l’adrenalina avuta contro Trento ma siamo stati bravi a restare sul pezzo e non rischiare più di tanto. Abbiamo preso un buon ritmo di gioco e anche quando gli avversari si sono avvicinati siamo rimasti tranquilli e concentrati su quello che dovevamo fare noi. Si sono contento, un buon passo verso i Quarti di Finale di una manifestazione a cui la Società tiene tanto lo abbiamo fatto e questa è la cosa più importante ».

IL TABELLINO-

C.S. ARCADA GALATI – BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA 0-3 (24-26, 22-25, 18-25)

C.S. ARCADA GALATI: Lescov 2, Madsen 6, Talpa 2, Malescha 1, Bala 11, Sobirov 7, Kantor (L), Smits 3, Rata 7, Vilimanovic, Cristudor (L), Butnaru, Magdas. Ne: Rangel Hernandez. All. Stancu.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Brizard 5, Recine 9, Simon 14, Romanò 12, Basic 6, Caneschi 5, Scanferla (L), Cester, Gironi 3, de Weijer, Hoffer, Alonso. Ne: Leal (L). All. Botti.

ARBITRI: Balandzic (Serbia), Miklovic (Slovenia)

NOTE- durata set 27’, 27’,24’ Tot: 78’