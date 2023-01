Cev Cup: nell'andata Play Off Modena ko al quinto

LUNEBURG (GERMANIA)- Dura battaglia nell' andata dei Play Off di Cev Cup tra i tedeschi del Luneburg e la Valsa Modena, conclusa al tie break 3-2 (25-19, 26-28, 28-26, 18-25, 17-15) per la formazione tedesca. Una sconfitta forse inattesa per la squadra di Giani che avrà comunque conquistare la qualificazione nella partita di ritorno che si giocherà al Pala Panini mercoledì 25 gennaio vincendo 3-0 o 3-1.

Modena parte con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Marechal-Rinaldi martelli,Krick-Bossi centrali e Rossini libero. Luneburg schiera J. Worsley regista, Maase opposto, in banda Ewert-Cowell, al centro Schintzer-Eshenko, il libero è T. Worsley. In avvio di partita i padroni di casa scappano sul 5-8. Luneburg non si ferma e resta avanti, 9-12. I tedeschi continuano a dettare il ritmo del primo parziale portandosi 15-21 e chiudono 19-25. Il secondo set vede un avvio equilibrato, 7-7. Ngapeth, entrato alla fine del primo set, si carica la squadra sulle spalle e Modena va avanti 14-11. La Valsa Group mantiene i break di vantaggio, 20-17 con un ottimo Sanguinetti. Luneburg riaggancia i gialloblù nel finale di set portandosi sul 24-24, ma è Modena ad avere la meglio ai vantaggi col 28-26. Nel terzo set la Valsa Group va in vantaggio 7-4. I padroni di casa provano a riagganciare, ma Modena va 12-9. I tedeschi impattano sul 16-16, dando il la per un finale di set equilibrato. Luneburg stacca Modena sul 20-23, Modena annulla 5 set point ma stavolta sono i padroni di casa a vincere ai vantaggi, 26-28. Avvio determinato di quarto set per la Valsa Group che va sopra 5-1. Ampliano il vantaggio gli uomini di Giani, 14-8. Luneburg tenta la rimonta, ma Modena resta avanti e col 25-18 porta la gara al tie-break. I tedeschi approcciano meglio il quinto set, 3-7. La Valsa Group accorcia e ritrova la parità, 10-10, ma l’acuto finale è di Luneburg che chiude 15-17 conquistando la vittoria.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « Sapevamo le difficoltà di questa partita affrontando una squadra che gioca bene, nelle difficoltà ci siamo saputi stare anche se ci è mancato qualcosa per portare a casa la vittoria. Non abbiamo mai perso la testa anche se è chiaro ci dispiace perché ci abbiamo messo tanto per poterla vincere. L’arbitraggio ? In queste sfide dove non c’è il video check bisogna fare qualche punto in più del necessario per conquistare il successo, ma questo lo dovevamo saperlo ».

IL TABELLINO-

SVG LÜNEBURG – Valsa Group MODENA 3-2 (25-19, 26-28, 28-26, 18-25, 17-15)

SVG LÜNEBURG: Worsley 5, Eshenko 8, Ewert 20, Van De Kamp 0, Worsley (L), Gerken 0, Bohme 0, Ketrzynski 0, Maase 20, Schnitzer 9, Cowell 15. N.E. Mohwinkel. All. Hubner.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Marechal 3, Sanguinetti 9, Ngapeth 18, Krick 1, Lagumdzija 27, Bossi 4, Rossini (L), Rinaldi 12. N.E. Gollini, Stankovic, Salsi, Malavasi. All. Giani.

ARBITRI: Edholm, Fragkakis.

NOTE – durata set: 26′, 29′, 33′, 24′, 22′; tot: 134′.