Champions League: Trento in Belgio si prende vittoria e qualificazione

ROESELARE (BELGIO)- La Trentino Itas è ai Quarti di Champions League. La squadra di Lorenzetti espugna la Tomabel Hal di Roeselare, superando per 3-0 (15-25, 19-25, 16-25) il Decospan Vt Menen mantenendo il primato nella Pool D a punteggio pieno dopo cinque partite.L’affermazione ottenuta solo al tie break dal Kedzierzyn-Kozle qualche ora prima in Repubblica Ceca contro il Karlovarsko, aveva infatti offerto una ghiotta opportunità alla squadra di Lorenzetti, che l’ha subito colta al volo per chiudere il discorso in anticipo.

Il match odierno nelle Fiandre, affrontato senza Capitan Kaziyski (rimasto a Trento per svolgere un programma differenziato in vista dei prossimi importanti impegni e sostituito in questo ruolo da Podrascanin), non ha riservato grosse sorprese, confermando i valori che erano emersi già nella gara d’andata, vinta sempre in tre set alla BLM Group Arena due mesi prima. Anche in quella circostanza Lorenzetti aveva applicato un ampio turnover, scelta operata con successo anche oggi; in particolar modo si è rivelata vincente l’idea di puntare forte sulla fisicità di Nelli, che ha ripagato l’allenatore con una prestazione monstre: 19 punti, con due muri ed un clamoroso 17 su 19 (89%!) a rete, con un solo errore al servizio ed un block subito. Con l’apporto garantito dal toscano (che ha così bissato il premio di mvp già ottenuto a Trento contro lo stesso avversario), il compito da portare a termine è diventato più facile, anche perché a spalleggiare il numero 2 si sono fatti trovare pronti Džavoronok (11 col 62%), Michieletto (9 col 60%) e il “profeta in patria” D’Heer (60% con 2 muri). Il 71% finale di squadra spiega in maniera eloquente quanto gli ospiti siano stati dominanti ed aggressivi per tutta la partita, meritando il successo e la qualificazione.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Trentino Itas)- « Siamo contenti soprattutto per aver conquistato con una giornata d’anticipo il primo posto finale di un girone che comprendeva anche i campioni in carica del Kedzierzyn-Kozle. Non era quindi un’impresa scontata o semplice. Non dobbiamo comunque accontentarci, perché dovremo comunque ancora giocare in Polonia l’ultimo incontro e sarà una partita non come tante altre. La vogliamo affrontare con il giusto piglio di personalità, aspetto che ogni tanto è venuto meno durante la regular season di SuperLega; su questo aspetto dobbiamo migliorare ».

IL TABELLINO-

DECOSPAN VT MENEN – TRENTINO Itas 0-3 (15-25, 19-25, 16-25)

DECOSPAN VT MENEN: Hanninen 6, Sinnesael 5, Dermaux 3, Vanneste 0, Capet 9, Stuer (L), Van Hoyweghen 1, Ocket 0, Van De Velde 3, Kindt 8. N.E. Dedeyne, Bille. All. Depestele.

TRENTINO ITAS: Nelli 16, D’Heer 3, Dzavoronok 13, Michieletto 11, Sbertoli 5, Laurenzano (L), Podrascanin 3, Lisinac 3. N.E. Cavuto, Pace, Berger, De Palma, Lavia. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Muha, Kaiser.

NOTE – durata set: 23′, 22′, 20′; tot: 65′.