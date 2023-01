Coppa Italia di A2: Martignacco e Futura passano ai Quarti

Come accaduto tra Montecchio e Mondovì, servono cinque set per stabilire l’avversaria di Roma al PalaPaganelli: dopo quasi due ore di gioco, la BSC Materials Sassuolo cede all’Itas Ceccarelli Martignacco, che si qualifica così per i Quarti di Finale del 18 gennaio. Le due squadre hanno dato vita ad un vero e proprio show, fatto di sorpassi e controsorpassi, ognuna eccellendo in un fondamentale: super prestazione a servizio delle ragazze di coach Venco, che hanno chiuso con 15 ace di cui 4 di Civitico, mentre le friulane hanno dato il meglio di loro a muro, 12 totali e con la solita Eckl sugli scudi con 4 blocks. Meglio in ricezione le padrone di casa, più efficienza offensiva per le ospiti: insomma, un match equilibrato, in cui la differenza l’hanno fatta i dettagli. E dopo un botta e risposta nei quattro parziali di gioco, con Martignacco a scappare e Sassuolo a inseguire, si arriva alla quinta frazione dove la concentrazione delle friulane permette a coach Gazzotti di passare il turno. MVP e top scorer dell’incontro Bole, che chiude con 24 punti, mentre tra le atlete di casa ottimo esordio per Martinez Vela, che chiude con 16 punti, due in meno di Manfredini.

Al termine del match, questo il commento di coach Venco:

« Non voglio snobbare la Coppa Italia, però penso che sia importante sfruttare queste gare per sperimentare e concedere spazio a chi sto giocando un po’ meno, anche perché poi nel prosieguo della stagione tornerà sicuramente molto utile: noi – con la sfortuna che abbiamo avuto quest’anno – se non avessimo avuto una panchina pronta non avremmo poi potuto fare gare come quella di domenica. Stasera avevo detto alle ragazze che l’obiettivo era provare ad inserire Martinez, che si allena con noi da pochissimo, provare un po’ di cose tecniche che ci interessavano e dare spazio a chi sta dando il massimo in allenamento e poche occasioni per scendere in campo e le risposte sono state positive ».

Parole simili anche da parte di coach Gazzotti:

« Siamo ovviamente molto contenti per il risultato finale e per come è arrivato: ho deciso di concedere spazio a chi fino ad ora aveva avuto meno spazio, pur meritandolo per l’impegno che mette. Ho visto delle prestazioni sopra le righe ed abbiamo fatto anche delle ottime cose. Quindi sono contento sia per il risultato finale sia per le ottime risposte avute da chi è stato messo in campo ».

Una vittoria serviva e una vittoria netta è arrivata per la Futura Giovani Busto Arsizio, che al PalaBorsani ha superato in tre set le rivali del Volley Soverato. Un successo arrivato nel modo migliore possibile, per 3-0, utile per non sprecare troppe energie in vista del big di sabato contro Brescia. Balboni e compagne interpretano bene la gara e dopo un primo set in cui senza troppi problemi amministrano il vantaggio tremano qualcosa in più solo nella seconda frazione. Soverato ci prova trovando per la prima volta nella gara un break di vantaggio, poi è ricostruzione e sorpasso Futura. Le calabresi sbagliano troppo e sul turno di servizio di Botezat è svolta del parziale con un sonoro 6-0 che allontana con decisione le ospiti e indirizza il set. Nella terza e ultima frazione Amadio si concede anche qualche cambio, lasciando rifiatare le titolarissime e concedendo spazio anche a Pandolfi, Venco e Badalamenti che rispondo presente alla chiamata: è proprio la numero 15 classe 2004 ad affondare l’ultimo pallone dell’incontro. Tra le fila biancorosse ancora una volta il duo Leketor – Zanette sfonda quota 20 chiudendo con la bellezza di 31 punti in due. Imprecisa Soverato, con il 2% di efficienza offensiva e la sola Giugovaz (10) in doppia cifra: ad influire sicuramente la mancanza di ritmo, visto che causa turno di riposo, le calabresi non giocavano una partita ufficiale dal 26 dicembre. Ad attendere le cocche ora ci sarà San Giovanni in Marignano, già qualifica di diritto ai quarti di finale.

Le parole di coach Amadio:

« Complimenti a Soverato per l’ottima partita hanno battuto bene e difeso tanto poi i valori sono usciti, però onore a loro per la gara e il campionato che stanno disputando. Dal canto nostro avrei voluto fare qualche cambio anche un po’ prima, ma è giusto anche che la squadra si trovi in situazioni più complesse come nel secondo set e non previste. Siamo contenti di aver passato il turno e da stasera si pensa a Brescia. Mentalmente giocare ogni tre giorni è sempre impegnativo e gara secca ancor di più ».

Così invece coach Chiappini:

« Credo che abbiamo disputato una buona gara i primi due set, poi ci è mancato qualcosa nel finale. Abbiamo fatto una buona gara sia in battuta sia muro difesa, poi abbiamo pagato qualcosa di troppo anche mentalmente. Sono soddisfatto della prestazione anche se non del risultato. Il nostro è un girone non semplice con squadra attrezzate. Noi dobbiamo fare bene le prossime due partite contro Perugia e Marsala poi andremo a Roma, questa gara mi ha dato buone indicazioni. Abbiamo avuto un buon ritmo quindi sono positivo per il proseguo ».

I TABELLINI-

BSC MATERIALS SASSUOLO – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 2-3 (23-25 25-20 26-28 25-22 11-15)-

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 1, Pistolesi 10, Civitico 14, Busolini 7, Martinez Vela 16, Manfredini 18, Dhimitriadhi (L), Bondavalli 4, Masciullo 2, Rosculet, Pelloni (L). Non entrate: Vittorini. All. Venco.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 6, Allasia, Wiblin 7, Eckl 9, Sironi 8, Cortella 4, Tellone (L), Bole 24, Cabassa 10, Granieri 4, Guzin 3, Lazzarin (L). All. Gazzotti. ARBITRI: Russo, Kronaj.

NOTE –Durata set: 26′, 24′, 27′, 24′, 14′; Tot: 115′.

MVP: Elisa Bole (Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 500

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-22 25-17 25-18)-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 15, Botezat 5, Zanette 16, Arciprete 7, Tonello 6, Balboni 3, Mistretta (L), Badalamenti 3, Pandolfi 3, Venco 1. Non entrate: Fiorio, Milani, Morandi (L). All. Amadio.

VOLLEY SOVERATO: Giambanco 4, Korhonen 9, Giugovaz 10, Cecchi 5, Malinov 1, Schwan 9, Ferrario (L), Cherepova. Non entrate: Barbaro, Zuliani. All. Chiappini.

ARBITRI: Lanza, Morgillo.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 21′; Tot: 71′.

MVP: Viola Tonello (Futura Giovani Busto Arsizio)

I RISULTATI-



OTTAVI – GARA UNICA



Bsc Materials Sassuolo-Itas Ceccarelli Martignacco 2-3 (23-25, 25-20, 26-28, 25-22, 11-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Soverato 3-0 (25-22, 25-17, 25-18)

CDA Talmassons -Volley Hermaea Olbia Si gioca domani ore 20.30 Arbitri: Adamo-Pescatore

I QUARTI DI FINALE-

Valsabbina Millenium Brescia – LPM BAM Mondovì

Roma Volley Club – Itas Ceccarelli Martignacco

Omag-MT San Giovanni in M.no – Futura Giovani Busto Arsizio

Itas Trentino – Vincente Cda Talmassons – Volley Hermaea Olbia