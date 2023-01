Le tre italiane già ai quarti di Champions, è dominio

TORINO - Tutte e tre le squadre maschili italiane direttamente ai quarti di finale di Champions League, quando manca ancora un turno della fase a gironi. Meglio di così non poteva andare. Dopo Civitanova, a segno a Lisbona contro il Benfica, è toccato a Perugia e Trentino completare l'opera con i successi di ieri sera a Lubiana e in Belgio. Un risultato notevole che pone le premesse per una Champions League da protagoniste. Un risultato che è frutto della solidità delle formazioni italiane. Un fatto logico se si pensa al 2022 del volley italiano e ai suoi risultati: il dominio a livello giovanile, la conquista del Mondiale a metà settembre, la finale tutta italiana al Mondiale per Club di dicembre. Trento sembrava la meno sicura di questo risultato, almeno ad inizio fase a gironi, poi i campioni in carica dello Zaksa hanno perso la sfida diretta e hanno lascito per strada un punto pesante in Repubblica Ceca con il Cez Karlovarsko ha reso possibile l'impresa. Una bella soddisfazione visto che nei due anni passati i polacchi hanno battuto due volte, in finale, l'Itas togliendole la gioia di alzare al cielo il trofeo continentale più ambito.