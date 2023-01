Cev Cup: Scandicci e Busto affrontano in casa il ritorno degli 8i

ROMA- Oggi, martedì 17 gennaio, e domani, mercoledì 18 gennaio, le due italiane impegnate negli ottavi di Cev Cup scenderanno in campo per ribadire fra le mura amiche le nette vittorie maturate in trasferta nelle partite di andata. Inizierà oggi la Savino Del Bene Scandicci che scenderà in campo alle 20.00 a Palazzo Wanny contro il Mladost Zagreb. Domani alle 20.00 la e-Work Busto Arsizio affronterà Nova KBM Branik Maribor. Le ragazze di Barbolini e quelle di Musso devono conquistare due set per superare il turno.

QUI SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Una missione da completare per la Savino Del Bene Scandicci. Per il ritorno degli ottavi di CEV Cup, in programma domani, martedì 17 gennaio alle 20.00, la formazione di coach Massimo Barbolini scenderà in campo a Palazzo Wanny per la sfida alle croate del Mladost Zagreb, formazione battuta 3-0 nel match di andata disputato una settimana fa in Croazia. Dopo il successo del primo match, la Savino Del Bene cercherà la vittoria ed il passaggio del turno, anche se per la formazione toscana, in virtù del risultato dell’andata, sarà sufficiente imporsi in almeno due set della gara di domani per poter strappare il pass per i quarti di finale.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Dobbiamo fare bene, essere umili, rispettare il nostro avversario e giocare una buona partita. Come ho detto alle ragazze la differenza tra le squadre buone e le squadre forti si vede in gare come questa: non dobbiamo lasciare respiro alle nostre avversarie. Martedì dobbiamo cercare di chiudere subito la sfida, non dando per scontato il risultato. Questo ci servirà anche in vista delle prossime partite ».

QUI E-WORK BUSTO ARSIZIO-

Dopo la trasferta di Conegliano la e-work Busto Arsizio è tornata ieri al lavoro per preparare il doppio impegno casalingo che la vedrà impegnata mercoledì sera (ore 20.30) contro il Nova KBM Branik Maribor per il ritorno degli ottavi di CEV Cup e sabato sera, sempre alle 20.30, contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia per la 3a di ritorno di campionato.

In casa biancorossa si pensa ad un impegno alla volta, con sguardo concentrato dunque sul match contro il team sloveno, sconfitto a domicilio martedì scorso per 3-0. Ad Olivotto e compagne basteranno dunque solo 2 set per aggiudicarsi il passaggio di turno e dunque l'approdo ai play-off, turno inserito prima dei quarti di finale, quando rientreranno in gioco anche quattro squadre eliminate dalla Champions League.

In caso di successo contro il Nova KBM Branik Maribor, le farfalle incontreranno la vincente dello scontro tra le francesi del Terville Florange e il Thy Istanbul (all'andata vittoria per 3-1 per il team turco allenato da Marcello Abbondanza).

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MUSSO-

« Tutte le partite che determinano i passaggi di turno vanno affrontate come finali. E' vero che all'andata abbiamo vinto 3-0, ma sappiamo che loro arriveranno molto aggressive. Dobbiamo affrontare il match come con Conegliano, sapendo che abbiamo noi il pallino del gioco; poniamo la dovuta attenzione a tutti i fondamentali e alle situazioni di gioco che abbiamo trovato in Germania ».

CEV CUO OTTAVI DI FINALE – RITORNO-

Savino Del Bene SCANDICCI – Mladost ZAGREB 17/01 – ore 20.00 (Andata 3-0 per Scandicci)

e-work BUSTO ARSIZIO – Nova KBM Branik MARIBOR 18/01 – ore 20.30 (Andata 3-0 per Busto Arsizio)