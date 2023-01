Champions League: tra oggi e domani in campo Novara, Conegliano e Milano

ROMA - Ancora una due giorni dedicata alla Champions Femminile che fra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio manda in scena il 4° turno della fase a Gironi. Oggi sarà protagonista l’ Igor Gorgonzola Novara che ospiterà alle 20.00 le serbe della Stella Rossa Belgrado. Domani alle 20.30 sarà il turno dell’A.Carraro Conegliano che aspetta in casa le francesi il Volley Mulhouse Alsace, sempre domani, alle 20.00 la Vero Volley Milano, per la prima volta all’Allianz Milano, ospiterà le rumene del Volei Alba Blaj.

QUI IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Dopo la sconfitta subita in casa la scorsa settimana contro il VakifBank Istanbul, l’Igor Gorgonzola Novara riparte dalle mura amiche del PalaIgor per la sfida alla Stella Rossa di Belgrado, valida per il quarto turno dei gironi di CEV Champions League. Tra i due match di coppa, le zanzare hanno superato, sempre in casa, l’ostacolo Pinerolo, con una grande prova della centrale Sara Bonifacio, nominata MVP. All’andata contro le serbe non ci fu storia, con una super Karakurt da 25 punti per lo 0-3 finale che regalò tre punti alla formazione di coach Lavarini. Novara dovrà porre l’attenzione soprattutto sulla giovanissima Tara Taubner, opposta serba classe ’02, che nel match del 20 dicembre realizzò 18 punti, creando qualche grattacapo nel finale di partita.

LE PAROLE DI SARA BONIFACIO-

« La partita contro la Stella Rossa sarà una partita delicata e importante: delicata perché contro una formazione abituata a combattere su ogni pallone, come dimostrato nella gara in casa; importante perché 3 punti ci permetterebbero di blindare la seconda posizione e di mettere al sicuro le probabilità di passare il turno, in attesa dello scontro diretto contro il VakifBank. Non solo: dopo la sconfitta della scorsa settimana vogliamo tornare al successo davanti al nostro pubblico ».

QUI A. CARRARO CONEGLIANO-

All’interno di un filotto che conta quattro partite in casa in dieci giorni, domani le Pantere in veste Antonio Carraro Imoco affronteranno domani alle 20.30 la quarta gara del girone di Champions League, prima di ritorno, contro le francesi del Mulhouse Alsazia. Ritorna dopo la visita vincente di Conegliano a Mulhouse avvenuta a dicembre, la “reunion” familiare delle sorelle Haak, con la più giovane Isabel dalla parte gialloblù e la maggiore Anna schiacciatrice per le alsaziane.

All’andata vittoria 3-0 delle Pantere sul campo alsaziano nella seconda giornata.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Tutte le gare di Champions League sono da affrontare con il massimo dell’attenzione, per noi è fondamentale in prospettiva ottenere più vittorie possibile nel girone per entrare tra le migliori prime, quindi il match di domani con Mulhouse è una tappa importante. Le francesi le abbiamo conosciute all’andata quando ottenemmo una buona vittoria anche se eravamo reduci dal Mondiale. Hanno giocatrici esperte che abbiamo conosciuto anche in Italia come Rousseaux, c’è la sorella di Isabelle e altri elementi da tenere d’occhio. Noi stiamo recuperando la migliore condizione dopo qualche acciacco fisico che si sta risolvendo, in ogni caso la profondità della rosa mi dà la possibilità di schierare sempre una squadra altamente competitiva, tra poco avremo anche Samedy che è un’ottima addizione. Ora sfruttiamo queste quattro gare in casa per migliorare ancora la condizione generale e presentarci ben preparati al prossimo appuntamento, la Coppa Italia ».

QUI VERO VOLLEY MILANO-

L’esordio nel capoluogo lombardo e due sconfitte consecutive al tie-break (contro Le Cannet in Francia la scorsa settimana e contro Casalmaggiore all’Arena domenica in campionato) motivano Orro e compagne a reagire per tornare a sorridere, far innamorare la città meneghina e consolidare il primato nel girone, dove al momento mantengono la prima posizione con le stesse vittorie di Le Cannet ma due punti in più. Se la quarta gara in due settimane, che diventeranno cinque con la trasferta di Bergamo di domenica, è la conferma del periodo faticoso della squadra milanese, a garantire allo staff della prima squadra femminile del Vero Volley maggiore scelta è il possibile rientro di Sylla, assente nelle ultime due settimane per un fastidio al polso ma che potrebbe aver recuperato per la sfida contro le campionesse di Romania. Le ultime due uscite hanno evidenziato una poca efficacia in attacco, qualche piccola sbavatura in ricezione: caratteristiche che non hanno permesso alle milanesi di incidere nel muro, loro fondamentale migliore che gli permette di dominare nei numeri statistici del campionato di Serie A1 femminile (169, seconda 157). Milano proverà ad affidarsi al suo gioco migliore, utile per espugnare il campo di Tirgu Mures nella gara di andata contro le romene 3-1 anche grazie alla prova da applausi di Magdalena Stysiak (MVP).

LE CURIOSITA’-

E’ la prima gara stagionale della Vero Volley all’Allianz Cloud di Milano (le altre due saranno contro Le Cannet l’8 febbraio e Conegliano il 5 marzo).

La Vero Volley Milano ha perso la sua prima partita stagionale in Champions League la scorsa settimana, in Francia contro Le Cannet per 3-2, dopo due vittorie Dnipro 3-0 in Italia e Blaj 3-1 in Romania.

Nel campionato italiano Milano è reduce dalla sconfitta casalinga contro Casalmaggiore, sempre al tie-break, la seconda stagionale in casa dopo quella al quinto set contro Novara.

Milano potrebbe contare nuovamente su Myriam Sylla, out nelle ultime due settimane per un problema al polso.

E’ il quinto match in due settimane per le milanesi (2 di campionato e 2 in Europa).

CEV CHAMPIONS LEAGUE 4th ROUND – 4° GIORNATA -

POOL A-

Developres RZESZÓW – Vasas Óbuda BUDAPEST 17/01 – ore 18:00

A. Carraro Imoco CONEGLIANO – Volley MULHOUSE Alsace 18/01 – ore 20:30

POOL B-



Vero Volley MILANO – CS Volei Alba BLAJ 18/01 – ore 20:00

Volero LE CANNET – SC “Prometey” DNIPRO 18/01 – ore 20:00

POOL C-



Igor Gorgonzola NOVARA – Crvena Zvezda BEOGRAD 17/01 – ore 20:00

VakifBank ISTANBUL – SC POTSDAM 19/01 – ore 17:00