Chieri, animo da lottatore

TORINO - Chieri ora sa lottare. Il ritorno degli ottavi di Challenge Cup, vinto ad Atene contro il Panathinaikos, conferma quello che avevano già detto altre partite del campionato. La crescita della squadra è ormai evidente, tanto che forse anche il quinto posto attuale in classifica potrebbe essere qualcosa di più. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ieri sera ha perso i suoi primi set in Europa, ma dopo il 3-0 dell’andata vince anche la gara di ritorno col Panathinaikos, avanzando ai quarti della CEV Challenge Cup, dove se la vedrà con le olandesi dello Sliedrecht, che dopo aver vinto 0-3 l’andata con le danesi dell’Holte si sono aggiudicate pure il ritorno (3-1). Nella bolgia del S. Thomas di Marousi, le chieresi hanno dovuto lottare fino al tie-break, chiudendo il discorso qualificazione sul parziale di 1-2 grazie alla conquista del primo e terzo set. Dopo aver vinto in scioltezza (14-25) un primo set sempre condotto, e perso 25-20 un secondo sempre in mano al Panathinaikos.

SECONDE LINEE

Chieri ha lottato anche con le seconde linee perché dal quarto set coach Bregoli ha dato spazio a chi ha meno minutaggio, ma in campo è sempre stata partita vera. Migliori realizzatrici i due opposti, Anthouli (21 punti) e Grobelna (19). «Sapevamo che qui sarebbe stato difficile perché qui l’ambiente è molto caldo, poi il Panathinaikos è una squadra che gioca, infatti secondo me il risultato dell’andata è stato un po’ troppo severo per le loro qualità – il commento a caldo di Giulio Cesare Bregoli – Siamo stati un po’ disattenti nel secondo set, forse rilassandosi un po’ dopo aver vinto il primo, calando nell’intensità di battuta e difesa. Siamo stati bravi a venirne fuori quando la partita poteva prendere una piega veramente difficile". Chieri giocherà i quarti a Torino, al Pala Gianni Asti per motivi di capienza. Un’occasione ghiotta per legare ancora di più la squadra ad un territorio metropolitano molto ricettivo. Non è un caso che Torino sia tra le città che ospiteranno gli Europei 2023 e stia pensando ad ospitare le Superfinals di maggio. Per Chieri invece il prossimo test sarà quello dei quarti di finale di Coppa Italia a Novara, mercoledì prossimo. Un derby molto sentito che quest'anno assume una notevole importanza per tutte due le squadre.