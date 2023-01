Trento ritrova il dilemma Zaksa

TORINO - In campo per il ranking. L’ultimo turno della fase a gironi di Champions League maschile si disputa questa sera e le tre squadre italiane, Perugia, Civitanova e Trento, hanno già incamerato il pass per i quarti di finale (previsti per 8 e 15 marzo). Questa sera si gioca per consolidare o migliorare la propria posizione nel ranking, che stabilirà la griglia del tabellone della fase ad eliminazione diretta. Quindi un miglior ranking può voler dire un quarto di finale più abbordabile , con vista sulle semifinali. È il bella della Champions senza squadre russe che ha reso più facile per le squadre di casa nostra spadroneggiare. Unico interrogativo è quello sulla reale consistenza dello Zaksa , squadra polacca a segno nelle ultime due finali sempre battendo Trento. È partita male ma potrebbe accelerare il passo in questa seconda parte di stagione. Per questo diventa interessante seguire la partita di questa sera tra la squadra polacca e l’Itas Trentino. Ad un match dal termine della fase, Trento è al momento la prima nel ranking (5 successi e 2 solo due set concessi), al pari del Jastrzebski Wegiel (che ha al momento un quoziente punti minore). Seguono Perugia (5 successi, 3 set persi) e Civitanova (5 vittorie, 14 punti rispetto ai 15 delle prime tre).

EVOLUZIONE

La Trentino Itas fa visita al Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle per il remake delle ultime due finali della competizione. Le posizioni della Pool D sono già definite, e in palio vi saranno dunque tre punti per consolidare il proprio ranking. Partita decisamente differente rispetto a quello di fine novembre 2022 alla BLM Group Arena: il recupero dei centrali Smith ed Huber (out per infortunio nella gara d’andata) e l’innesto dell’ex schiacciatore di Modena Bednorz (sino a qualche settimana fa impegnato nel campionato cinese) consentiranno ai due volte Campioni d’Europa in carica di presentarsi in campo con ancora maggiore qualità ed agonismo, per cercare un risultato che faccia chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi. Civitanova ospita i belgi del Roeselare alle 20. Perugia riceve la visita dei tedeschi del Dueren alle 20.30. Tutte e tre le gare saranno in diretta su discovery+, mentre Civitanova – Roeselare sarà anche in diretta su Eurosport 2.