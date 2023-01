Cev Cup: Modena ribalta l'andata e va ai Quarti

MODENA- La Valsa Modena compie l'impresa di superare per 3-1 (27-25, 23-25, 25-17, 25-21) i tedeschi del Lüneburg, ribaltando il 3-2 dell'andata. Una vittoria che vale i quarti di finale per la squadra di Giani che ha dovuto sudarsela almeno nei primi due set estremamente equilibrati. Il primo set, strappato ai vantaggi da Ngapeth e compagni è stata probabilmente la chiave di volta che ha fatto girare il match a favore della formazione italiana. Gli uomini di Hubner non si sono arresi ed hanno pareggiato i conti. La partita è cambiata dal terzo set in poi. I gialloblu hanno cambiato marchia ed hanno conquistato la qualificazione con un finale in crescendo. Nei quarti Modena affronterà l’ACH Volley Ljubljana, terza nel suo girone di Champions League.