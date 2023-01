Conegliano 'cannibale', sua anche la Coppa Italia

BOLOGNA - “Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima”. Nessuna frase può considerarsi più azzeccata per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la rivoluzione estiva, si conferma ancora protagonista indiscussa della pallavolo italiana. Nella fantastica Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con 8100 spettatori in visibilio, accorsi per assistere alla finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa, le pantere regalano un’altra prova maiuscola contro la Vero Volley Milano, che cede 3-0 dopo aver combattuto nei due set iniziali, prima della resa nella terza frazione.

Protagonista, neanche a dirlo, Isabelle Haak, superlativa MVP con 23 punti e il 54% (!) dal campo, accompagnata dalle americane Plummer e Cook (20 punti in coppia), dalle accelerate di Lubian e dai muri di Squarcini. Quinta Coppa Italia per Conegliano, quarta consecutiva per il bicampione del mondo in carica Daniele Santarelli, e 19° titolo dal 2012, anno di fondazione della società. Ha lottato la squadra di coach Gaspari, soprattutto nei primi due set con un’ottima Jordan Thompson, autrice di 17 punti, ma la minor efficienza sia in ricezione (65% contro 43%) che in attacco (40% contro 22%) hanno pesato nell’andamento del match.

Di fronte al tutto esaurito di Casalecchio in campo per coach Santarelli il sestetto con Wolosz-Haal, Lubian-Squarcini, Plummer-Robinson Cool, libero De Gennaro; risponde Milano con Orro-Thompson, Stevanovic-Folie, Sylla-Larson, libero Negretti.

Parte subito forte Milano 0-3, Robinson ricuce con due punti per il 2-3, poi magia di Wolosz e spike di Haak per il 4-4. Sylla e un gran pallonetto di Stevanovic portano sul 5-6 le milanesi, poi Plummer ancora Haak lanciano la prima mini fuga di Conegliano sul 10-7. L’opposta svedese continua a martellare anche dal servizio: doppio ace, 14-9 e timeout Gaspari. Thompson risponde da campionessa al ritorno sul taraflex per il 16-12 con tre punti di fila. Ma sempre Haak, evidentemente chiamata in causa, risponde dall’altro lato con un paio di bordate e porta le sue sul 19-12. Stevanovic prova a riportare in gioco le milanesi, ma Cook con due punti regala a Conegliano il primo set per 25-17. Milano riparte con il piede sull’acceleratore nella seconda frazione, con Thompson ancora protagonista nel 3-5 iniziale, ma le pantere tornano in parità sul 6-6 con Plummer. Ancora l’opposta americana (9 punti nel set), insieme all’ex Sylla (6-8) protagoniste di un paio di grandi giocate, ma le gialloblu tornano di nuovo in parità sul 10-10. Il set prosegue sul filo del rasoio, punto su punto, con Milano che sembra poter tentare di riaprire la sfida. Ma nel finale, le energie delle pantere sono maggiori e permettono il 2-0 sul 25-23. Nel terzo set, dopo la pausa lunga e la performance dei Disco Club Paradiso, parte forte Conegliano, che va subito sul 6-1 che costringe al timeout coach Gaspari. Il gap si mantiene importante, le pantere vanno più forte e salvano ogni pallone: il distacco in campo è più ampio più di quanto non dica il 25-19 finale, che regala l’ennesima gioia alle gialloblu.

Un vero successo di pubblico e di emozioni la due giorni di Final Four valida per la 45^ Coppa Italia Frecciarossa, l’evento organizzato come sempre dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con Master Group Sport, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattiva turistica.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non è mai facile. Oggi la soddisfazione è enorme, ieri ero quasi arrabbiato, non ero contento della prestazione. Oggi credo che abbiamo fatto una bella partita, siamo stati molto attenti in molti fondamentali. Abbiamo fatto molto meglio di ieri e ci siamo meritati questo trofeo giocando una bella pallavolo. Sono molto felice per tutti i tifosi che sono venuti, è una bella festa per tutti. Questa è la quarta Coppa Italia consecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della squadra ».





Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo e forse al momento non è abbastanza. Questo ci motiva a lavorare ancora di più e meglio. Conegliano ha spinto dall’inizio alla fine ma lo sapevamo che avremmo giocato contro una squadra che non avrebbe lasciato nulla al caso. Forse in alcuni momenti è stata responsabilità nostra, perché potevamo e dovevamo fare qualcosa in più. La tristezza, però, è momentanea. Era una Finale e volevamo di più, ma la stagione è lunga e domani è un altro giorno ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-17 25-23 25-19)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 6, Haak 23, Robinson-cook 10, Lubian 7, Wolosz 2, Plummer 10, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf. Non entrate: Fahr, Pericati (L), Carraro, Gray, Bardaro. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Stevanovic 3, Orro, Larson 2, Folie 4, Thompson 17, Sylla 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 2, Stysiak 1, Negretti (L), Candi, Camera. Non entrate: Begic. All. Gaspari. ARBITRI: Vagni, Pozzato.

NOTE –Durata set: 22′, 25′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 7800