Challenge Cup: Chieri sfida lo Sliedrecht nell'andata dei Quarti

Allenato dal 2020 da Elroy Bezemer, lo Sliedrecht domina da anni la scena dei Paesi Bassi con la conquista di sei scudetti consecutivi dal 2017 e quattro Coppe d’Olanda dal 2019 a oggi. Attualmente in campionato è quarto in classifica con 27 punti in 14 partite disputate.

Il roster dello Sliedrecht è quasi interamente composto di giocatrici olandesi, tranne la centrale norvegese Kjosas. Statistiche alla mano, i principali terminali d’attacco sono l’opposto Vos e la schiacciatrice De Haan, autrici finora in coppa rispettivamente di 60 e 54 punti.

Nei turni di Challenge Cup fin qui giocati lo Sliedrecht ha superato senza problemi le montenegrine del Galeb e le danesi dell’Holte.

Chi fra Chieri e Sliedrecht passerà il turno, affronterà in semifinale la vincente del quarto fra il Suhl (Germania) e il Prostejov (Repubblica Ceca).

Le altre quattro squadre ancora in corsa nella parte bassa del tabellone sono lo Jedinstvo Stara Pazova (Slovenia), il Porto (Portogallo), l’Asterix Avo (Belgio) e il Lugoj (Romania).

CEV CHALLENGE CUP QUARTI DI FINALE-

GARA DI ANDATA-

Mercoledì 1 febbraio ore 19.30-

Sliedrecht-Reale Mutua Fenera Chieri '76

GARA DI RITORNO-

Mercoledì 8 febbraio ore 20.00-

Reale Mutua Fenera Chieri '76-Sliedrecht