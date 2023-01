Cev Cup: Play Off con Scandicci e Busto protagoniste

ROMA- Savino Del Bene Scandicci e e-Work Busto Arsizio tornano a giocare in Europa mercoledì 1 febbraio per l'andata dei Play Off di Cev Cup. Le due formazioni italiane sfideranno rispettivamente lo SSC Palmberg Schwerin e Thy Istanbul.

QUI SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

A sei giorni dalla delusione di Coppa Italia contro Bergamo, la Savino Del Bene Scandicci torna in campo in Europa per dimenticare il quarto di finale della competizione nazionale. La squadra di coach Barbolini affronterà a Palazzo Wanny, mercoledì 1 febbraio alle ore 20, il Palmberg Schwerin per il turno di andata dei playoff di CEV Cup. La squadra tedesca è una delle formazioni più vincenti di Germania, con all’attivo 12 scudetti, 7 coppe nazionali e 4 supercoppe. Nella sua bacheca può inoltre contare su una Coppa Campioni e una Coppa delle Coppe. Attualmente è terza in Bundesliga, a tre punti dalla capolista Stoccarda. Nei turni precedenti ha superato prima le serbe del Lajkovac e poi le ungheresi del Békéscsaba. Le giocatrici da tenere d’occhio sono la centrale olandese Baijens e l’opposta turca Yuzgenç. Per non fallire l’appuntamento, dopo due sconfitte di fila, le toscane dovranno ritrovare la brillantezza che ha contraddistinto il periodo a cavallo del nuovo anno, con dieci vittorie di fila tra dicembre e gennaio. Il ritorno in Germania è previsto per mercoledì 8 febbraio alle ore 19.00.

QUI E-WORK BUSTO ARSIZIO-

Si alza l’asticella della CEV Cup per la e-work Busto Arsizio, che trova sulla sua strada il THY Istanbul nell’andata dei playoff in programma mercoledì sera alla e-work arena (start ore 20.30). Una partita difficile, ma anche affascinante per diversi motivi. Il roster del THY è di alto livello e presenta almeno tre top player: la palleggiatrice Naz Aydemir Akyol, l’opposto Van Rik e la schiacciatrice Orthmann. Non solo: la gara richiama alla mente le grande sfide alle squadre turche (Galatasaray, Eczacibasi e Vakifbank) che hanno segnato momenti intensi ed importanti della storia della società biancorossa in Europa, così come sarà affascinante trovare ancora dall’altra parte della rete coach Marcello Abbondanza, “rivale sportivo” degli epici scontri con Villa Cortese. Grande è dunque l’attesa dei tifosi bustocchi, pronti a sostenere le farfalle nel match di andata, in cui la UYBA deve raccogliere il massimo possibile per poi affrontare il complicato ritorno di martedì 7 febbraio (ore 18 locali) al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul con qualche sicurezza in più. Il THY ha vinto per 3-1 in trasferta con il Kuzey Boru Genclik nell’ultimo turno della Sultanlar Ligi ed è attualmente quinto in classifica con 33 punti (uno in meno del Gala). Nessun problema di formazione per le farfalle, che hanno approfittato della sosta di campionato per allenarsi con continuità e studiare a dovere l’avversario.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MUSSO-

« Essere andati avanti con i turni comporta che il livello della competizione si alzi e questo è un bene: arriva il momento importante della stagione e affrontare una squadra come il THY non può che essere per noi un bello stimolo: in Turchia è tra le prime del campionato e la recente vittoria contro l’Eczacibasi è dimostrazione di un ottimo roster anche a livello europeo. I giocatori sono noti, un paio sono passati anche dal campionato italiano e anche questo fa capire che il match sarà difficile: noi abbiamo lavorato tanto e ci sentiamo pronti; sono convinto che sarà una sfida molto interessante sia qui che tra una settimana a Istanbul ».

CEV CUP-PLAYOFF – ANDATA-

Savino Del Bene SCANDICCI- SSC Palmberg SCHWERIN 01/02 – ore 20.00

e-work BUSTO ARSIZIO – THY ISTANBUL 01/02 – ore 20.30