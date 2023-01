Champions League: 5° turno fuori casa per le italiane

ROMA- Non c'è sosta nel calendario del volley femminile. Le tre italiane che partecipano alla Champions League hanno appena concluso la Final Four di Coppa Italia, nella quale sono state tutte protagoniste, ma dovranno tornare in campo già domani, martedì 31 gennaio, per giocare la 5a partita della fase a Pool della massima competizione europea. Le protagoniste della nostra serie A1 saranno tutte in trasferta. La A. Carraro Imoco Conegliano in Ungheria per affrontare il il Vasas Obuda Budapest; la Vero Volley Milano in Repubblica Ceca dove ad aspettarle troveranno il Prometey Dnipro; l'Igor Gorgonzola Novara in Germania sul campo del Potsdam (tutte le partite visibili su Discovery+).

QUI A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO-

Pantere di nuovo con la valigia in mano dopo la bella affermazione in Coppa Italia ieri a Bologna. Senza un attimo di respiro stamattina partenza per Budapest dove domani, martedì, alle 18.15 l’A.Carraro Imoco Conegliano affronterà nel 5° turno del girone A di Champions League le ungheresi del Vasas Obuda Budapest, già battute all’andata per 3-0 al Palaverde. In classifica finora dopo quattro gare tutte vittorie da tre punti per l’A.Carraro Imoco Volley, prima a punteggio pieno nel girone, mentre il Vasas ha un punto e nessuna vittoria nei quattro match giocati.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« E’ il bello di questa stagione, abbiamo tante competizioni ravvicinate e questo ci obbliga a resettare di continuo quallo che ci succede e focalizzarci ogni volta sull’impegno successivo. C’è il momento di festeggiare, e ieri la gioia è stata tanta, e c’è il momento di riprendere la concentrazione sul match successivo, è tutto così ravvicinato, ma ormai ci siamo abituati – ha detto coach Daniele Santarelli – Vogliamo mantenere nelle ultime due gare del girone la nostra posizione in classifica, finire tra le migliori prime è il nostro obiettivo per avere un quarto di finale da teste di serie. Probabilmente cambieremo qualcosa dopo le fatiche della Coppa Italia dando spazio al nostro profondo roster, ma non possiamo abbassare la guardia perchè in Champions non ci sono avversarie deboli e le insidie non mancano in ogni gara, specie in trasferta ».

QUI IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Archiviata la Final Four di Coppa Italia, riparte dalla Germania la stagione della Igor Volley, che domani alle 19.30 (diretta Eurosport 2 e Discovery +) sfiderà Potsdam nella quinta giornata della Pool C di Champions League. Un successo consentirebbe alle azzurre di rendere aritmetica la qualificazione al prossimo turno della competizione, con l’ultima sfida a Istanbul con il Vakifbank che metterebbe in palio a quel punto il primato nel girone. Diversamente, in virtù del successo ottenuto dalle tedesche in casa del Vakif, una sconfitta complicherebbe oltremodo il discorso qualificazione.

LE PAROLA DI ELEONORA FERSINO-

« La gara di sabato contro Conegliano ci ha dato ulteriore consapevolezza, nonostante la sconfitta, e la metteremo in campo a Potsdam, assieme alla concentrazione e alla determinazione necessarie a vincere la partita. Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile, visto che ogni singolo set a questo punto è prezioso per la classifica, per la qualificazione. Affronteremo una squadra tignosa, che lotta su ogni pallone e difende tanto e questo vuol dire che servirà da parte nostra pazienza. Non dovremo aver fretta di chiudere il punto nel corso delle azioni, per fare la partita che vogliamo dovremo essere innanzitutto efficaci al servizio e poi lavorare in maniera efficace e ordinata con il sistema del muro-difesa ».

QUI VERO VOLLEY MILANO-

Niente pause per la Vero Volley Milano dopo la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023 giocata ieri sera a Bologna contro Conegliano. Rientrate in serata in Lombardia, le rosa sono infatti partite questa mattina per la Repubblica Ceca, precisamente per Kutna Hora, sede domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 18.00, alla Sport Hall Klimeska, del match contro le ucraine della SC Prometey Dnipro per la quinta giornata della Pool B.

Milano vuole ripartire prontamente e riassaporare il dolce sapore del successo, utile ad alzare il morale e fare punti per consolidare la prima posizione nel girone in attesa del big match dell’8 febbraio all’Allianz Cloud di Milano contro la diretta inseguitrice Le Cannet (di scena dopodomani in Romania contro il Blaj). Evitare gli alti e bassi che hanno contraddistinto l’ultimo periodo, ricco comunque di importanti vittorie (quella contro Bergamo 3-0 in Semifinale della coppa nazionale e prima ancora contro Casalmaggiore, sempre in tre set, nella gara secca dei Quarti di Finale) ed esprimere la pallavolo frizzante e convincente fatta vedere nell’ultimo match di CEV Champions League a Milano contro il Blaj (vittoria per 3-0 davanti a quasi 5000 spettatori). Vincere anche per arrivare al prossimo incontro di Serie A1 femminile (sabato 4 febbraio, alle ore 18.00, all’Arena, contro Perugia) con grinta e convinzione.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO GASPARI-

« Ripartiamo subito con un calendario che ci mette di fronte a tante competizioni, una dopo l’altra. Il nostro obiettivo, nella penultima gara del girone, è di chiudere primi e farlo nel miglior modo possibile. Il Dnipro è una squadra che ha giocato in modo aggressivo all’andata con noi, battendo anche Le Cannet 3-2 in casa e quindi è un avversario da non sottovalutare. Non dobbiamo avere fretta, battere meglio di come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Se siamo pazienti e ordinati le cose vengono bene ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE-5 th ROUND – 5a GIORNATA –

POOL A-



Vasas Óbuda BUDAPEST – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 31/01 – ore 18:15

Volley MULHOUSE Alsace – Developres RZESZÓW 31/01 – ore 19:00

POOL B -



SC “Prometey” DNIPRO – Vero Volley MILANO 31/01 – ore 18:00

CS Volei Alba BLAJ – Volero LE CANNET 01/02 – ore 19:00

POOL C-

Crvena Zvezda BEOGRAD – VakifBank ISTANBUL 31/01 – ore 19:00

SC POTSDAM – Igor Gorgonzola NOVARA 31/01 – ore 19:30

LE CLASSIFICHE-



POOL A-



A. Carraro Imoco CONEGLIANO 4-0 (12 pt)

Developres RZESZÓW 3-1 (8 pt)

Volley MULHOUSE Alsace 1-3 (3 pt)

Vasas Óbuda BUDAPEST 0-4 (1 pt)

POOL B-



Vero Volley MILANO 3-1 (10 pt)

Volero LE CANNET 3-1 (8 pt)

CS Volei Alba BLAJ 1-3 (4 pt)

SC “Prometey” DNIPRO 1-3 (2 pt)

POOL C-

VakifBank ISTANBUL 3-1 (10pt)



Igor Gorgonzola NOVARA 3-1 (9pt)

SC POTSDAM 2-2 (4 pt)

Crvena Zvezda BEOGRAD 0-4 (1pt)