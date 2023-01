Igor Novara, qui si fa l'Europa

TORINO - Una missione delicata per l’Igor Novara. Smaltita la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, l’ Igor Gorgonzola riparte dai suoi orizzonti possibili, in questo caso la qualificazione alla seconda fase della Champions League . Ma non sarà una passeggiata. Le azzurre del tecnico Stefano Lavarini sono in Germania. Alle 19.30 (diretta Eurosport 2 e Discovery +) sfideranno il Potsdam nella quinta giornata della Pool C di Champions League. Un successo consentirebbe alle azzurre di rendere aritmetica la qualificazione al prossimo turno della competizione, con l’ultima sfida a Istanbul con il Vakifbank che metterebbe in palio a quel punto il primato nel girone. Diversamente, in virtù del successo ottenuto dalle tedesche in casa del Vakif, una sconfitta complicherebbe oltremodo il discorso qualificazione. Non sarà facile perché si gioca in casa delle tedesche che nell’ultimo turno sono andate a vincere ad Istanbul. Un risultato a sorpresa frutto di un rilassamento del Vakif che però segnala la forza di una squadra che si è fatta tenace.



CONSAPEVOLEZZA



Ne è consapevole il gruppo come testimonia il libero Eleonora Fersino: «Nonostante la sconfitta con l’Imoco siamo ancora più consapevoli delle nostre potenzialità, e le metteremo in campo a Potsdam, assieme alla concentrazione e alla determinazione necessarie a vincere la partita. Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile, visto che ogni singolo set a questo punto è prezioso per la classifica, per la qualificazione. Affronteremo una squadra tignosa, che lotta su ogni pallone e difende tanto e questo vuol dire che servirà da parte nostra pazienza. Non dovremo aver fretta di chiudere il punto nel corso delle azioni, per fare la partita che vogliamo dovremo essere innanzitutto efficaci al servizio e poi lavorare in maniera efficace e ordinata con il sistema del muro-difesa». L’altro tema che tiene banco è la gestione delle due palleggiatrici. Anche questa sera Lavarini potrebbe far partire nel sestetto titolare Carlotta Cambi per la sua capacità di variare il gioco. Vincere è decisivo per far un passo tra le migliori d’Europa e Novara vuole stare in Europa.