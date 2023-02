Vibo-Castellana, è tempo di finale di Coppa Italia

L'atto conclusivo della 26a edizione si giocherà in un PalaMaiata gremito in ogni ordine di posti e ribollente di tifo.

I padroni di casa inseguono la quarta Coppa di A2 dopo i trofei messi in bacheca nel 2003, nel 2015 e nel 2016. La Tonno Callipo nell’attuale edizione non ha sbagliato un colpo, facendo tesoro del fattore campo e liquidando in tre set Cuneo nei Quarti e Bergamo in Semifinale. Gli uomini di Cezar Douglas vengono dalla vittoria netta centrata con Prata di Pordenone nel 6° turno di ritorno del campionato di A2 e continuano a dominare la classifica della Regular Season. Davide Candellaro (3 muri ai 600 in carriera) e Domenico Cavaccini (uno dei due ex della gara), insieme al secondo allenatore Francesco Racaniello hanno vinto la Coppa di A2 nel 2013 con Atripalda, mentre Santi Orduna l’ha conquistata nel 2014 con Padova, Alessandro Tondo ha trionfato nel 2019 con Piacenza e Jernej Terpin nel 2021 con Bergamo.

A distanza di oltre una decade dal successo in Finale nella Coppa di categoria ottenuto nel 2012, Castellana Grotte vuole concedere il bis per regalarsi un 2023 da sogno. Finora nella manifestazione il collettivo pugliese ha giocato in casa superando Porto Viro nei Quarti in tre set e Cantù in Semifinale per 3-1. Lo stesso risultato valso la vittoria corsara nell’ultimo turno di campionato con l’Agnelli Tipiesse Bergamo, impresa servita a consolidare il secondo posto in classifica. Matteo Zamagni aspetta la sfida da campione uscente avendo alzato la coppa al cielo nella passata stagione con Reggio Emilia. Luca Presta (l’altro ex della gara) cerca il tris di coppe in bacheca dopo i successi nel 2015 e nel 2016 proprio con la maglia di Vibo. Anche Nicola Tiozzo (14 attacchi vincenti ai 2000 in carriera) insegue il terzo trofeo di categoria dopo i trionfi ottenuti nel 2018 con la GCF Roma e nel 2019 con Bergamo. Andrea Marchisio vuole la coppa di A2 dopo aver vinto per due volte quella di SuperLega con Civitanova.

I PROTAGONISTI-

Cezar Douglas (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Sto vivendo serenamente ogni momento che precede la Finale per preparare bene la partita e affrontare ogni situazione di gioco. Questa è una grande sfida per tutti: dai giocatori, allo staff tecnico, alla Società. Ritengo che sia imprescindibile sulla coesione di tutte queste componenti: solo questa può essere la strada per ottenere una grande vittoria. Per quanto riguarda le dinamiche del match credo che sarà fondamentale essere organizzati e precisi nelle scelte difensive, per limitare soprattutto la verve dell’opposto brasiliano Theo Lopes. Ho piena fiducia nella nostra squadra e sento che siamo preparati in maniera per questo importante appuntamento. La nostra migliore qualità, come già dimostrato, è proprio il gruppo ».

Santiago Orduna (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « C’è un ambiente abbastanza positivo e in tutti noi c’è la consapevolezza dell’importanza di questa gara. Abbiamo la mentalità di una squadra che vuole lottare, che si sta abituando a soffrire e a sopportare insieme i momenti difficili che ci possono essere in partita. Castellana Grotte sarà un avversario davvero temibile che, raggiungendo questa finale di Coppa Italia, ha già dimostrato di avere grandi qualità e senza dubbio lotterà fino in fondo anche per la promozione in SuperLega. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere il primo degli obiettivi stagionali che, naturalmente, vogliamo conquistare sfruttando non solo il fattore campo ma, soprattutto, il calore del nostro meraviglioso pubblico, il quale avrà l’arduo compito di essere il vero settimo giocatore della nostra squadra ».

Jorge Cannestracci (Allenatore BCC Castellana Grotte)- « Viviamo con molta allegria questo momento. C’è entusiasmo, positività, non solo nel gruppo squadra ma anche in generale nell’ambiente. Sappiamo che i tifosi ci seguiranno in questo appuntamento importante e vogliamo godere di questo evento con serenità e senza pressioni. Siamo in un buono stato di forma. Siamo cresciuti nel tempo in questa stagione grazie al lavoro, allo studio delle priorità, all’allenamento. I ragazzi ogni giorno danno il massimo. L’intensità in ogni aspetto è il nostro segreto. Mi ritengo molto fortunato a poter lavorare con questo gruppo di atleti e con il mio staff che mi fa stare sereno. A Vibo andremo per giocarcela, sapendo di affrontare una squadra costruita per vincere e che potrà contare anche sul fattore campo. Ma sappiamo anche che le finali sono partite diverse dalle altre, gare uniche in cui tutto può accadere e la spunta chi approccia meglio e gioca con maggiore serenità. Chiaramente poi c’è anche l’aspetto tecnico, oltre quello emotivo: sappiamo che loro hanno giocatori molto forti in battuta, una diagonale forte e in particolare un palleggiatore come Orduna che è difficile da leggere e contenere. Vorrei vedere una squadra lucida, con la voglia di lottare e la capacità di non mollare mai ».

Nicola Tiozzo (BCC Castellana Grotte)- « Andiamo a Vibo Valentia a giocarci un grande appuntamento e una bella partita. Siamo probabilmente le due squadre più in forma in questo momento della stagione e credo che sarà una partita difficile ma bella. Noi sicuramente arriviamo ad una Finale meritata dopo il percorso in Coppa, ma sappiamo di dover affrontare Vibo Valentia che è una squadra costruita per vincere e che gioca in casa propria. Dobbiamo dare il nostro meglio e giocarci tutte le possibilità fino in fondo. Quando si arriva a giocare l’atto conclusivo di queste competizioni non conta la soddisfazione del singolo o quante Coppe Italia può aver già vinto un singolo giocatore. Giocare una finale significa affrontarla di squadra: abbiamo tanti giocatori esperti che hanno già vissuto queste sensazioni e possiamo contare su un gruppo importante. Sicuramente vogliamo toglierci anche questa soddisfazione, per i singoli, per la squadra, ma anche per Castellana Grotte e per i nostri tifosi. Nella crescita costante, nella capacità di mantenere un alto livello di gioco, nella disponibilità al sacrificio e nell’andare incontro alle difficoltà, per noi un valore fondamentale è l’entusiasmo, il lavoro e la professionalità. Nessuno di noi si tira mai indietro, in nessun allenamento. Non accadrà neppure a Vibo ».



FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA SERIE A2-



Sabato 4 febbraio 2023, ore 19.45

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte Arbitri: Brunelli, Santoro