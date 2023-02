Cev Cup: Piacenza e Modena in campo per i Quarti di Finale

ROMA- La Cev Cup entra nel vivo con i Quarti di Finale che vedranno protagoniste le due squadre italiane, Bluenergy Daiko Volley Piacenza e Valsa Modena, che hanno iniziato il torneo. D'ora in poi il livello si alzerà in quanto entrano in ballo le formazioni terze classificate nei Gironi di Champions League che contenderanno un posto in semifinale alle quattro squadre che hanno superato i Play Off.

QUI BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA-



Bluenergy Daiko Volley Piacenza torna protagonista in campo europeo: domani, martedì 7 febbraio, alle ore 20.00 affronterà in terra francese il Montpellier HSC VB nella gara di andata dei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Arbitri della gara Konstantinos Voudouris (Grecia), Raquel Portela (Portogallo).

La squadra biancorossa è da domenica sera in Francia, oggi si allenerà lunedì a Istanbul dove oggi si allenerà al Palais Des Sports Jacques Chaban Delmas di Castelnau-Le-Lez, il palasport che domani la vedrà protagonista nella settima uscita europea della sua breve storia societaria.

La gara di ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 15 febbraio (ore 20.30).

La società della presidente Elisabetta Curti, alla sua prima partecipazione in una competizione europea, nei sedicesimi di finale ha avuto la meglio su Praga vincendo entrambe le gare (3-0 e 1-3), negli ottavi ha sconfitto sempre in entrambe le gare per 3-1 il Fenerbahce Istanbul e nei Play Off ha liquidato, con due vittorie (3-0 e 3-1), la formazione rumena di Galati.

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE ELISABETTA CURTI-

« La Coppa Cev è una manifestazione a cui teniamo parecchio, è uno degli obiettivi stagionali e quindi mi aspetto che anche in questo turno la squadra possa dare il meglio di sé e continuare la sua corsa in Europa. È un periodo ricco di impegni, tante gare ci aspettano ma sono fiduciosa perché vedo la squadra in crescita ».

QUI VALSA GROUP MODENA-

Scalda i motori anche la Valsa Group Modena che, tra le due gare interne al PalaPanini di SuperLega Credem Banca della 7a e dell’8a giornata, sarà impegnata nella trasferta a Ljubljana. Nei Quarti di Finale la Valsa Group affronterà infatti l’ACH Volley Ljubljana, terza nel girone di Champions di Perugia, alle spalle proprio della Sir e dello Ziraat Bank Ankara, con 2 successi e 8 punti. La formazione allenata da Andrea Giani, che può contare ora anche sull’apporto dello schiacciatore belga Rousseaux, punta ad un buon risultato nel match di andata e scavare un solco verso la Semifinale. I gialli hanno sin ora vinto tutte le partite di CEV Cup disputate tranne la gara di andata dei Play Off: in casa del Luneburg, Bruno e compagni si erano arresi al quinto set, ribaltando poi il risultato nella gara di ritorno tra le mura amiche.



La gara di ritorno è in calendario per mercoledì 15 febbraio alle 20.30. Modena giocherà la gara decisiva (ed eventuale Golden Set) davanti al proprio pubblico del Pala Panini.

CEV CUP QUARTI DI FINALE-



Martedì 7 febbraio 2023, ore 20.00

Montpellier HSC VB (FRA) - Bluenergy Daiko Volley Piacenza Arbitri: Voudouris, Portela



Mercoledì 8 febbraio 2023, ore 18.00

ACH Volley Ljubljana (SLO) – Valsa Group Modena Arbitri: Georgiev Ilian, Savic Darko