Cev Cup: Scandicci con lo Schwerin per superare i Play Off

SCHWERIN (GERMANIA)- Sarà solo la Savino Del Bene Scandicci a scendere in campo, domani, mercoledì 8 febbraio, alle 19.00, per le gare di ritorno dei Play Off di Cev Cup . La partita che avrebbe visto protagonista la e-Work Busto Arsizio contro il Thy Istanbul è stata, come noto, rinviata a data da destinarsi a seguito del devastante terremoto che ha colpito la Turchia.

La squadra di Barbolini sale in Germania per affrontare l' SSC Palmberg Schwerin per difendere il 3-2 conquistato nella gara di una settimana fa giocata a Palazzo Wanny. Le toscane hanno tutte le carte in regola per conquistare il passaggio al turno successivo ma dovranno fare la partita e dovranno necessariamente vincere per evitare il Golden Set (in caso di sconfitta per 3-2) o addirittura l'eliminazione se il risultato dovesse vedere vitttoriose le tedesche per 3-0 o 3-1.

Come detto, chi supererà il turno approderà ai quarti di finale, dove entreranno in gioco le squadre che, terze classificate al termine dei gironi di CEV Champions League, verranno retrocesse in CEV Cup. Il primo obiettivo di Scandicci sarà limitare la giovane tedesca Lina Alsmeier, tra le protagoniste del match di andata con 21 punti insieme all’opposta turca Yuzgenc (20), e mettere nelle migliori condizioni Zhu, una delle giocatrici che certamente sa come vincere questo tipo di scontri da dentro o fuori.

CEV CUP PLAYOFF – RITORNO-

Ssc Palmberg Schwerin – Savino Del Bene Scandicci 08/02 – ore 19:00 (andata 3-2 per Scandicci)

THY Istanbul – e-work Busto Arsizio rinviata a data da destinarsi