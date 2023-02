Challenge Cup: Chieri con lo Sliedrecht per volare in semifinale

La squadra di coach Bregoli giocherà per la prima volta nel nuovo palazzetto, che sarà la casa anche delle eventuali fasi europee successive, dove in semifinale incontrerà una tra le tedesche del Suhl e le ceche del Prostejov (andata 3-1 per il club teutonico).

CEV CHALLENGE CUP- QUARTI DI FINALE – RITORNO-



Reale Mutua Fenera CHIERI– Sliedrecht Sport 08/02 – ore 20.00 (andata 3-0 per Chieri)