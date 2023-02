Cev Cup: amara trasferta francese per Piacenza

MONTPELLIER (FRANCIA) – Amara trasferta francese per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza. A Montpellier, nell'andata dei quarti di finale di Cev Cup , la formazione di Botti incassa la prima sconfitta stagionale in Europa arrendendosi 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-20) alla formazione transalpina allenata da Lecat.

Non è servita alla squadra di Botti un'eccellente partenza che l'ha vista imporsi nel primo set. I biancorossi hanno via via smarrito il filo del gioco e, dopo aver perso il secondo in cui i padroni di casa hanno servito con grandissimo efficacia, e pur lottando hanno dovuto cedere anche nel terzo e nel quarto parziale.

Contro i Campioni di Francia appena scesi dalla Cev Champions League serviva una gara positiva, così non è stato soprattutto nell’approccio e nella determinazione ed ora nella gara di ritorno dei Quarti di Finale che si giocherà al PalabancaSport il 15 febbraio bisognerà vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al golden set.

In avvio Montpellier, schiera Veloso e Faure in diagonale, Demyanenko e Moralez al centro, Palacios e Dukic alla banda mentre Closter è il libero. Coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Alonso al centro, Leal e Recine alla banda, Scanferla è il libero.

Montpellier si presenta con l’ace di Demyanenko e subito allunga (5-1) con Botti a chiamare subito time out. Bluenergy Daiko Volley Piacenza fatica a trovare ritmo e colpi mentre i padroni di casa continuano a giocare su buoni ritmi sostenuti dal pubblico tra cui ci sono quattro tifosi di piacenza, quattro Lupi Biancorossi. Pano piano la formazione biancorossa inizia a mettere palla a terra, l’ace di Alonso riporta sotto i suoi (9-8), ma sono i francesi a continuare a condurre le danze, la parità arriva a quota 12 con la bomba di Leal. Il naso avanti di una lunghezza lo continua a tenere il Montpellier, sul 23 pari dentro Gironi in battuta e non sbaglia, Simon a muro porta il set point (23-24), l’errore in attacco dei padroni di casa manda le due squadre al cambio campo.

I primi due punti anche in questo parziale sono targati Montpellier, questa volta Bluenergy Daiko Volley Piacenza non lascia spazio agli avversari e a quota 5 è già parità con Romanò a perforare il muro avversario. Un paio di scambi ed è Recine a fare vestire i panni della lepre ai suoi (6-7), il set è equilibrato, Piacenza cerca l’allungo (13-15) con Simon in primo tempo e Leal (71% in attacco) in diagonale ma i padroni di casa trovano la parità a quota 15. Battuta sbagliata e attacco out dei francesi (18-20), nuova parità a quota 20 con l’ace di Faure che si ripete mandando la palla sulla riga di fondo campo (21-20) e poi obbliga alla ricezione lunga Leal con chiusura facile del compagno in attacco (22-20). Time out chiamato da Botti, nuovo punto dei francesi, dentro Basic per Recine che subito mette a terra palla (23-21) che poi segna il block in del 23-22. Il set point è dei padroni di casa (24-22) che chiudono un mani fuori alla seconda occasione utile.

Parte bene Bluenergy Daiko Volley Piacenza, un paio di errori degli avversari ed è 2-6, il set è farcito di battute sbagliate da una parte e dall’altra, i biancorossi conducono con due – tre punti di vantaggio (10-13) quando in battuta va l’opposto Faure e come sul finire del set precedente mette in crisi la ricezione biancorossa: quando esce dalla linea dei nove metri il vantaggio di Brizard e soci è di una lunghezza (13-14). Guida ancora Piacenza per un paio di scambi poi è Montpellier a mettere il naso avanti sull’errore di Simon (18-16) e allungare (21-17) con la battuta in rete di Lucarelli appena entrato e un ace. Montpellier capitalizza ogni pallone, Piacenza fatica, sono tre i set point per i francesi (24-21) che chiudono alla seconda occasione con la battuta in rete di Cester.

Parte bene Piacenza (1-4) ma due muri consecutivi su Alonso e Romanò, un ace subito e un attacco out mandano in orbita i padroni di casa (7-4) che piazzano un break di sei punti. Bluenergy Daiko Volley Piacenza impatta a quota 8, con l’ace nella zona di conflitto tra Recine e Leal i padroni di casa si riportano avanti di tre lunghezze (12-9) per poi allungare ancora (14-9) con l’invasione di Basic entrato da poco per Recine. L’ace di Simon vale il 16-13, in casa Piacenza cade una palla facile facile ed è 18-14, dentro Gironi per Romanò. Montpellier controlla, arrivano quattro match ball (24-20) si chiude su un fallo in palleggio di Brizard.

IL TABELLINO-

Massimo Botti (Allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Non ha funzionato nulla, soprattutto l’approccio alla partita di cui mi ero particolarmente raccomandato. E’ mancata la determinazione necessaria per vincere una partita, quando non c’è il giusto approccio tutto diventa difficile anche da un punto di vista tecnico. No, nulla ha funzionato ».

MONTPELLIER HSC VB– Bluenergy Daiko Volley Piacen 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-20)

MONTPELLIER HSC VB: Vol 0, Michelucci Moralez 10, Demyanenko 5, Pontes Veloso 0, Halagahu 2, Dukic 24, Faure 21, Palacios 8, Le Goff 0, Closter (L). Lecat 0. N.E. Rajoharivelo. All. Lecat.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Basic 5, Hoffer (L), Recine 8, Gironi 1, Alonso 7, Brizard 1, Santos De Souza 0, Leal 16, Scanferla (L), Cester 0, Simon 10, Romanò 13, De Weijer 0. N.E. Caneschi. All. Botti.

ARBITRI: Voudouris, Portela.

NOTE – durata set: 32′, 25′, 26′, 25′; tot: 108′.

