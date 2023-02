Letizia Camera out per rottura del crociato

Grave infortunio per la palleggiatrice di Milano che si è fatta male ieri in allenamento in preparazione della sfida di Champions con Le Cannet

08 . 02 . 2023 20:54 1 min cameraVero Volley

MONZA- Grave infortunio per Letizia Camera. La palleggiatrice della Cero Volley Milano, infortunatasi ieri in allenamento, in preparazione del match di Champions League che opporrà la formazione di Gaspari alle francesi del Volero Le Cannet. La vice-Orro ha effettuato oggi degli esami specifici che hanno certificato la rottura anteriore del crociato del ginocchio sinistro. Da non perdere La vice Orro è Camera Camera a Casalmaggiore Tutte le news di Coppe

