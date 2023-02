Champions League: Mercoledì a Novara la sfida col VakifBank

NOVARA- Archiviata la sconfitta di Bergamo, la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini si prepara all’ultima sfida della Pool C di Champions League, in programma mercoledì 15 febbraio alle 19.30 al Pala Igor (diretta Discovery+) contro il Vakifbank Istanbul . Il match, inizialmente in programma lo scorso 8 febbraio a Istanbul, è stato rinviato a causa della decisione del governo turco di sospendere tutte le competizioni nazionali e internazionali sul suolo turco, a seguito del tragico terremoto dello scorso 6 febbraio.

Le due squadre, divise da un punto, si giocano nello scontro diretto, ultimo della Pool C, il primo posto del Girone.

L’Igor Gorgonzola Novara ha deciso di devolvere tutto il ricavato per questa partita “extra” in beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche SPORTWAY, rivenditore ufficiale del materiale sportivo Igor Volley e nostro sponsor, che ha deciso di aderire all’iniziativa destinando in beneficenza tutto il ricavato del 15 febbraio (sia online, sia al corner del merchandising al Pala Igor).

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE ENRICO MARCHIONI-

Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Per noi è una settimana importante e arriviamo agli scontri diretti con Vakifbank e Chieri dopo una sconfitta pesante e soprattutto dopo una brutta prestazione di squadra. Confido nella voglia di rivalsa del gruppo e nel fatto che, come è sempre avvenuto, nei momenti difficili siano arrivate risposte importanti: contro il Vakifbank si decide in parte il nostro destino europeo, poi a Chieri ci giocheremo la possibilità di difendere la nostra posizione in classifica ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE- 6th ROUND – 6a GIORNATA POOL C –

Mercoledì 15 Febbraio Ore 19.30 (Pala Igor di Novara)

Vakifbank Istanbul-Igor Gorgonzola Novara