Cev Cup: Busto-Thy all'e-Work Arena per passare ai Quarti

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Si giocherà domani, mercoledì 15 febbraio alle 19.00, il recupero della Gara di ritorno dei Play Off di Cev Cup tra THY Istanbul e e-Work Busto Arsizio. La partita come noto, a causa dell'impossibilità di giocare in Turchia a causa del terremoto, si disputerà come all'andata all'e-Work Arena.

.Sarà un evento speciale, con ingresso a prezzo (10 euro) e posto unico e incasso devoluto in beneficenza a sostegno della popolazione turca. In rispetto al lutto nazionale turco, su richiesta del team THY, si chiede ai presenti all'arena di non utilizzare strumenti sonori (tamburi, trombe, ecc.) e di praticare un tifo il più possibile "silenzioso". Valgono le premesse di settimana scorsa, dopo la sconfitta all’andata per 0-3, alle farfalle servirà la gara perfetta e soprattutto una vittoria per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto nel Golden Set finale. Obiettivo: crederci, fino alla fine.

LE PAROLE DI CARLI LIOYD-

« Sono assolutamente convinta che la UYBA possa fare l'impresa. Nella partita di andata non eravamo noi e mercoledì, qui alla e-work arena, se affronteremo la partita come abbiamo fatto contro Novara e Vallefoglia, potremo farcela. Sarà difficilissimo, perchè il THY è una squadra forte, ma sono molto fiduciosa ».

CEV CUP-RITORNO PLAY OFF-

Mercoledì 15 febbraio Ore 19.00

THY ISTANBUL-WORK BUSTO ARSIZIO (andata 3-0 per il Thy Istanbul)-