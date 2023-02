Champions League:Berlin, Zaksa e Halkbank le avversarie delle italiane

ROMA- Delineato, dopo i Play Off, il quadro dei Quarti di Finale di Champions League. Perugia dovrà affrontare i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, Trento avrà di fronte nuovamente i Campioni d’Europa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, mentre Civitanova conosceva già da tempo il nome dell'avversaria che sarà l'Halkbank Ankara.



Sarà il Berlin Recycling Volleys l’avversario della Sir Sicoma Monini Perugia nei Quarti di Finale di Champions League: la formazione tedesca ha battuto ieri sera, nella gara secca dei Play Off che dava l’accesso al turno successivo i turchi dello Ziraat Bank Ankara, qualificandosi per il doppio confronto con i Block Devils. La qualificazione è stata assegnata in “gara unica” per la cancellazione della gara di andata, a causa dei gravi disagi creati dal disastroso terremoto in Turchia. Nell’andata dei Quarti invece, Perugia sarà impegnata alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (data prevista 8 marzo), ritorno al PalaBarton mercoledì 15 marzo alle 20.00. La compagine di coach Enard è stata capace di superare Juantorena (nuovo innesto dello Ziraat aurore di una prestazione magistrale) e compagni al tie break dopo una sfida combattutissima e molto incerta nella quale i padroni di casa, dopo aver perso ai vantaggi il primo set (e “sprecato” quattro set point sul 24-20), hanno saputo risalire e capovolgere la situazione portandosi 2-1 nel conto dei set. Sul 9-4 del quarto parziale la partita sembrava pendere dalla parte del Berlino, ma lo Ziraat, guidato dai colpi di Juantorena ed Atanasov trovava le energie per portare tutto al quinto set dove però, spinti dal calore del pubblico amico e dagli attacchi di Carle e Sotola, i tedeschi prendevano subito margine fino al punto conclusivo proprio di Sotola.



La corsa in 2023 CEV Champions League della Trentino Itas proseguirà nella fase finale esattamente da dove si era interrotta lo scorso 25 gennaio nella fase a gironi, ovvero da un match in casa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Saranno infatti i due volte Campioni d’Europa in carica gli avversari dei gialloblù nel doppio turno dei Quarti di Finale, avendo centrato la qualificazione al turno Play Off al termine del derby polacco con l’Aluron CMC Warta Zawiercie (vittoria per 3-0 all’andata, sconfitta al tie break nel ritorno). Per la terza edizione di fila le due squadre si troveranno quindi di fronte nel tabellone finale; il primo match si giocherà in trasferta, all’Azoty Arena, verosimilmente mercoledì 8 marzo (data ed orario da definire), mentre il secondo si disputerà alla BLM Group Arena giovedì 16 marzo alle ore 20.30 (data ed orario già ufficiali). I due Club vantano una lunga serie di confronti diretti nelle Coppe Europee, tant’è vero che lo Zaksa è in assoluto la formazione straniera affrontata il maggior numero di volte da Trentino Volley (ben dodici precedenti ufficiali). Il bilancio sorride per 7-5 a Trento che, prima delle due gare di questa stagione nella Pool D (29 novembre, 3-1 casalingo e 25 gennaio, 3-2 esterno), aveva perso gli ultimi quattro scontri diretti: oltre al precedente in terra scaligera e slovena, ci sono infatti anche le partite giocate il 20 dicembre 2017 in Polonia (unico successo casalingo dello Zaksa) e poi il 14 febbraio 2018 alla BLM Group Arena. Alla Azoty Arena Trentino Volley ha giocato anche il 22 dicembre 2011 (vittoria al tie break), il 21 novembre 2012 (successo in quattro set) ed il 24 marzo 2015 (altra vittoria in cinque set).



Nessun aggiornamento, come da programma, per la Cucine Lube Civitanova che, in quanto quarta nel ranking delle prime, conosceva già il nome della propria avversaria, ovvero l’Halkbank Ankara, quinto nel ranking delle prime grazie al primo posto nella Pool B. Nella kermesse europea la Lube tornerà in campo il 7 marzo in Turchia e il 15 marzo all’Eurosuole Forum alle 20.30 per la doppia sfida contro Nimir Abdel-Aziz e il nuovo acquisto Thomas Jaeschke. I precedenti con l’Halkbank sono 4: andando a ritroso, nel 2016 la formazione cuciniera ha eliminato il team turco nei Playoffs 6 di Champions League al termine di un doppio confronto palpitante iniziato con la vittoria interna al tie break e chiuso dal successivo riscatto dei rivali nel loro quartier generale al quinto set, con exploit biancorosso nel punto a punto del Golden Set. Più datati ma altrettanto dolci, i ricordi nei Quarti di CEV Cup 2004/05, quando la Lube eliminò l’Halkbank espugnando in quattro set il palazzetto turco e ripetendosi con il massimo scarto in casa. Il cammino biancorosso si concluse con le braccia al cielo dopo la rocambolesca vittoria in Finale con il Maiorca.



Date e orari ufficiali saranno rese note dalla CEV nei prossimi giorni. Le tre formazioni di SuperLega Credem Banca giocheranno la gara di ritorno in casa in vista del miglior piazzamento nella Pool Phase.



CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 – 4TH FINALS-



Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) - Trentino Itas (Andata da definire, ritorno 16 marzo ore 20.30)



Berlin Recycling Volleys (GER) – Sir Sicoma Monini Perugia (Andata da definire, ritorno 15 marzo ore 20.00)



Halkbank Ankara (TUR) – Cucine Lube Civitanova (Andata 7 marzo ore 17.00, ritorno 15 marzo, ore 20.30)



VfB Friedrichshafen (GER) - Jastrzebski Wegiel (POL)