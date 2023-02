La Roma ricevuta in Campidoglio dal Sindaco Gualtieri

ROMA - Un pomeriggio di grande emozione per le ragazze e lo staff della Roma Volley ricevuti in Campidoglio, nell'austera Aula Giulio Cesare sede del Consiglio Comunale dal Sindaco Roberto Gualtieri, dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dall'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato., per il doveroso tributo delle autorità cittadine alle artefici della conquista della Coppa Italia di A2 Femminile .

Al termine degli interventi previsti, l'Assessore Onorato e la Presidente Celli hanno premiato le giocatrici della squadra romana con la medaglia del Natale di Roma.

Sono intervenuti in apertura il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato. A seguire hanno preso la parola la Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli e l'Ambasciatore d'Albania Sig.ra Anila Bitri Lani. Per la Roma Volley Club si sono espressi Roberto Mignemi, Direttore Generale, il Presidente Pietro Mele, il Direttore Sportivo Barbara Rossi, il primo allenatore Giuseppe Cuccarini e la capitana della squadra Marta Bechis.

LE DICHIARAZIONI-

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri:

« È un onore per noi ricevere nella casa delle romane e dei romani una realtà sportiva cittadina così sana e virtuosa. La città ringrazia la Roma Volley femminile per questa bellissima vittoria sportiva che ci rende orgogliosi e le fa un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Da parte nostra siamo felici di annunciare che dal prossimo settembre il PalaTiziano potrà tornare ad essere la casa della pallavolo romana: è stato un lavoro duro e faticoso di cui ringrazio l’assessore Onorato ma ormai siamo alle ultime battute. Grazie ragazze, Roma è fiera di voi.”

A seguire l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato:

« Siamo felici di onorare in Campidoglio, che è la casa di tutti i romani, questo grande traguardo della Coppa Italia. Ragazze romane e romane acquisite, che hanno iniziato la carriera altrove e che si sono innamorate della nostra città e ne indossano con orgoglio il nome sulle maglie in campo. Complimenti alla società, che ha saputo creare un gruppo sano, coeso e determinato. Non si vincono tante partite se non c'è anche questo spirito. Bene che le donne siano apripista del grande ritorno dello sport professionistico nella nostra città. A Roma non c'è un gender gap, l'unico gap è l'impiantistica sportiva su cui stiamo lavorando giorno e notte. Il palazzetto di Viale Tiziano da settembre sarà pronto: sono in corso gli ultimi lavori grazie al finanziamento aggiuntivo di 2,2 milioni di euro che abbiamo dovuto stanziare per riaprirlo davvero e restituirlo all'uso delle società professionistiche romane che militano nelle massime serie. Per Roma sarà un anno di importanti appuntamenti sportivi legati alla pallavolo, dalla finale della Coppa Italia agli Europei maschili. Occasioni importanti che sostengono la diffusione anche dello sport di base, generando ricadute significative sull’economia e sull’indotto ».

Roberto Mignemi, Direttore Generale della Roma Volley Club:

« Ringraziamo Sindaco e Assessore per averci accolto in una prestigiosa cornice come quella del Campidoglio. Siamo venuti qui in ottobre e abbiamo presentato il nostro programma ‘elettorale’ con l’obiettivo di portare in alto il nome della città di Roma. Ad oggi, il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto: abbiamo vinto tutte e 19 le partite partite stagionali, 16 in campionato e tre in Coppa. Tuttavia, non vogliamo di certo fermarci qui. Puntiamo infatti a proseguire su questo trend per arrivare al traguardo principale che ci siamo prefissati: riportare Roma in A1. Vogliamo farci promotori della ripartenza dello sport di alto livello nella Capitale. Come? Attraverso strette sinergie che coinvolgano istituzioni, territorio, società e realtà imprenditoriali locali. Caposaldo fondamentale restano gli impianti, che devono essere hub di eventi sportivi e non, attraverso i quali sarà per noi possibile consolidare la forza del nostro progetto, senza dimenticare lo sviluppo dello sport di base e delle grandi realtà legate alle altre discipline sportive, che come noi meritano l’opportunità e i mezzi per mettersi in gioco nel miglior modo possibile. E, come dice sempre Alessandro Onorato, Viva Roma Sempre ».

A concludere l’incontro è stato Pietro Mele, Presidente della Roma Volley Club:

« Che questo risultato sia il primo di una lunga serie. Stiamo ottenendo fantastici risultati, superando molti problemi con il nostro approccio propositivo che da anni mettiamo in campo. Il nostro obiettivo resta quello di proporre nel miglior modo possibile il progetto che con dedizione e fatica portiamo avanti, nella speranza di attrarre l’interesse di realtà che condividono i nostri stessi principi e valori. Ribadendo l’ambizione della società di far ritorno nella massima serie e affrontarla al meglio delle proprie possibilità, resto convinto che il nostro lavoro meriti un adeguato supporto da parte della città di Roma, delle istituzioni e delle imprese ».