La Coppa Italia in Campidoglio: presentata la Final Four di Roma

ROMA- E' stata ufficialmente aperta la settimana che porterà alla Final Four di Coppa Italia di Superlega che avrà come teatro il Palazzo dello Sport dell'Eur a Roma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Un evento molto atteso dai tanti appassionati della Capitale tanto che le previsioni fanno pensare che l'impianto capitolino, nella due giorni, sarà completamente gremito in ogni ordine di posti.

Quattro formazioni dal superbo tasso tecnico sono pronte a darsi battaglia sportiva sul campo tricolore, circondate dall’affetto del pubblico capitolino: Sir Safety Susa Perugia, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano. Protagonisti dell’evento ben 8 campioni del mondo della Nazionale di Fefè De Giorgi, che difendendo i colori delle proprie squadre lanceranno pure la volata alle semifinali e alla finale dell’Europeo, in programma sempre a Roma il 14 e il 16 settembre.

La Final Four, organizzata da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con FIPAV Lazio e FIPAV Roma e con il supporto di Roma Capitale, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio. La casa dei cittadini romani, cuore della democrazia capitolina, ha tenuto a battesimo la kermesse, alla presenza di Alessandro Onorato, assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda di Roma Capitale, di Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina, di Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo e dei presidenti di FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, e FIPAV Roma, Claudio Martinelli. Presente anche “Sua maestà” la Coppa Italia, che dopo un simbolico tour tra i luoghi iconici del Campidoglio e tra i Fori Imperiali è entrata in sala da protagonista e ha simbolicamente accompagnato la presentazione dell’evento. Gabriele Laurenzano (Trento), Stefano Mengozzi (Perugia), Leonardo Scanferla (Piacenza) e Paolo Porro (Milano) hanno raccontato in un video, proiettato durante la conferenza, il significato che loro attribuiscono alle parole “emozioni” e “passione”, ma soprattutto “Roma”, la Città Eterna sempre più al centro di tutte le mappa pallavolistiche.

Il campionato di SuperLega, storicamente equilibrato e imprevedibile, si è divertito a “regalare” gli stessi identici abbinamenti della scorsa stagione, con Piacenza e Milano capaci di ribaltare il fattore campo nei Quarti di Finale per il secondo anno consecutivo. La Sir Safety Susa Perugia, formazione vincitrice del Word Club Championship a Betim e detentrice della Del Monte® Supercoppa 2022/23 vinta a Cagliari, se la vedrà con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, formazione piuttosto rimaneggiata rispetto alla scorsa stagione che continua a voler puntare sempre più in alto, mentre nell’altra Semifinale, l’Itas Trentino, vice-Campione del Mondo, lotterà ancora con l’Allianz Milano, alla sua seconda partecipazione ad una Final Four di Coppa Italia. Le due finaliste staccheranno il pass per l’accesso alla Del Monte® Supercoppa, una vera e propria corsia preferenziale per prendere parte al primo evento della prossima stagione. Negli stessi giorni della Del Monte Coppa Italia si terrà a Roma anche la Coppa Italia dei Territori, che coinvolgerà i Comitati Territoriali di Roma, Milano, Firenze e Bologna con le loro rappresentative giovanili.

La visibilità televisiva e streaming dell’evento sarà sempre massima: a livello nazionale sarà Rai Sport a trasmettere le Semifinali, mentre il “main event” di domenica pomeriggio godrà della passerella su Rai 2. A livello mondiale invece, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Volleyball TV (www.wolleyballworld.tv), il canale streaming in abbonamento di Volleyball World. La Coppa Italia sarà ancora “spettacolo” anche dal punto di vista del progresso e dell’innovazione: il timer dei 15 secondi in battuta tornerà a scandire il tempo tra la fine di un’azione e l’inizio di quella successiva, e sarà riproposto il layout con le panchine inquadrate in fronte televisivo. Sarà inoltre allestita la “Video Check Room”, progetto sperimentale che analizzerà da lontano dal campo le chiamate Video Check. Presenti in conferenza Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia, e Maria Raffaella Bellantone, direttore generale di Arsial, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura, che personalizzerà con le eccellenze alimentari del Lazio la sala ospitality del Palazzo dello Sport. La sinergia tra la pallavolo di alto livello e la Regione Lazio è resa ancora più evidente dalla possibilità riservata a 800 possessori della Lazio Youth Card di assistere gratuitamente all’evento.

GLI INTERVENTI-

Alessandro Onorato (Assessore Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale)- « Roma si conferma Capitale dei grandi eventi della pallavolo, nazionale ed internazionale. Dopo la finale della Coppa Italia femminile e in vista degli europei maschili, siamo felici di ospitare il 25 e il 26 febbraio la fase finale della Coppa Italia maschile di volley, che dopo 11 anni dall’ultima edizione torna nella nostra città. Un grande evento che abbiamo fortemente voluto insieme alla Fipav e alla Lega. Un appuntamento che ha un triplice valore per Roma: turistico, economico e sportivo. Turistico, perché per gli appassionati e per i tifosi provenienti da tutta Italia sarà un’occasione in più per visitare e raccontare la Grande Bellezza di Roma. Economico, perché quando c’è un grande evento registriamo il 20% medio in più di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell’anno senza appuntamenti internazionali. Sportiva perché le imprese dei grandi campioni generano un sano spirito di emulazione tra i giovani, che si avvicinano alla disciplina e allo sport di base. Sarà una grande festa dello sport e della pallavolo, con Roma e il suo fascino unico a fare da cornice ».

Svetlana Celli ( Presidente Assemblea Capiyolina)- « Roma è orgogliosa di tornare ad ospitare la fase Finale della Coppa Italia di volley maschile – ha affermato poi la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli – un appuntamento importante della stagione sportiva della pallavolo nazionale. Sono sicura che le squadre finaliste daranno vita ad un grande spettacolo. Ringrazio la Lega Pallavolo Serie A e la FIPAV per aver voluto questo appuntamento a Roma che si conferma così sempre più Capitale dello sport e dei grandi eventi nazionali ed internazionali ».

Massimo Righi (presidente della Lega Pallavolo Serie A) « Da questa Final Four ci aspettiamo di continuare a sognare: è stato fino ad oggi un campionato incredibile, tale qualità tecnica credo non fosse mai stata raggiunta. Vedremo in campo le due finaliste del Mondiale per Club e altre due formazioni non da meno: la predominanza del volley italiano, sia a livello di club e che di nazionale è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda alcune novità, giocheremo tutte le gare con la regola di un massimo 15 secondi tra un’azione e l’altra, in modo da ridurre i tempi morti e rendere ancora più entusiasmante lo spettacolo. Le panchine saranno ancora in fronte TV, perché anche questo deve far parte dello spettacolo, mentre la colonna sonora sarà interamente firmata Lega Pallavolo Serie A, con la nostra Soundtrack Volley. Sarà un grande evento, col Campionato più bello del mondo nella città più bella del mondo ».

Luciano Cecchi (Vicepresidente della FIPAV)- « Riporto intanto i saluti del Presidente Giuseppe Manfredi, oggi assente solo per altri impegni istituzionali. Portare eventi di questo livello in questa bellissima città è motivo di orgoglio. Roma ha più di 200 società di pallavolo, ha dati davvero importanti che testimoniano tanto lavoro svolto ogni giorno dal nostro comitato regionale e territoriale, che è proseguito con diverse iniziative per promuovere la Coppa Italia in arrivo. È una manifestazione sportiva alla quale teniamo davvero tanto, e sono orgoglioso di tutte le persone che stanno lavorando giorno e notte a questo evento ».

Andrea Burlandi ( Presidente della FIPAV Lazio) « Abbiamo lavorato tanto, di fatto stiamo già entrando al Palazzo dello Sport con tanto entusiasmo. Stiamo lavorando da mesi per realizzare un evento di altissimo livello e tutta la pallavolo della nostra regione ha risposto presente. Le tribune saranno piene, non vediamo l'ora di accogliere i grandi campioni di Perugia, Piacenza, Trento e Milano ».

Claudio Martinelli (Presidente della FIPAV Roma)- « Siamo partiti dai bambini con le feste di inizio stagione, poi con quelle di Natale e Carnevale, mettendo i piccoli al centro di un percorso promozionale che ci porterà a questa Final Four di Del Monte® Coppa Italia. Roma si conferma la Capitale della grande pallavolo italiana e internazionale ».

È intervenuta anche Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale di Arsial, Agenzia regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura, ed era presente in platea anche Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia, a testimoniare il grande interesse dimostrato da Rai negli eventi di pallavolo.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR PALAZZO DELLO SPORT DI ROMA-



Sabato 25 febbraio 2023, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza



Sabato 25 febbraio 2023, ore 18.00

Itas Trentino – Allianz Milano



Domenica 26 febbraio 2023, ore 16.00

Finale