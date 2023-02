Challenge Cup: Chieri vola a Suhl per la semifinale d'andata

SUHL (GERMANIA)- Bosnia, Polonia, Grecia, Olanda, e ora Germania. La quinta tappa del viaggio europeo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 porta le biancoblù a Suhl, cittadina di 36 mila abitanti nel land della Turingia. Il doppio confronto con il VfB Suhl Lotto Thüringen, valido per le semifinali della CEV Challenge Cup, si apre mercoledì (ore 19.00) con l’andata in Germania; seguirà mercoledì 1 marzo (ore 20) il ritorno al Pala Gianni Asti di Torino.

Allenato dall’ungherese Hollosy, il Suhl è una squadra di respiro davvero internazionale, il suo organico infatti si distingue per l’elevato numero di giocatrici straniere. Fra queste l’opposto statunitense Harbin (nel suo curriculum una parentesi in Italia con Baronissi), miglior realizzatrice del team in coppa; la schiacciatrice francese Fidon; la centrale serba Delic; e il libero giapponese Bamba.

Quinta classificata nella scorsa Bundesliga, in campionato il Suhl occupa al momento il decimo posto con quattro successi in quindici partite, ultimo dell’elenco il 3-1 con cui sabato si è imposto 3-1 sull’USC Münster. Nei turni precedenti della Challenge Cup ha eliminato le azere dell’Az?rreyl, le israeliane del Maccabi Haifa e le ceche del Prost?jov.

L’altra semifinale della Challenge Cup oppone le serbe dello Stara Pazova alle rumene del Lugoj.

CEV CHALLENGE CUP-



SEMIFINALE – ANDATA

Mercoledì 22 febbraio 2023 ore 19.00

VfB Suhl Thüringen – Reale Mutua Fenera Chieri