Cev Cup: domani Scandicci in campo a Potsdam per l'andata dei Quarti

POTSDAM (GERMANIA) - La Savino Del Bene Scandicci, dopo aver saltato l'ostacolo Palmberg Schwerin nei Play Off , trova nei quarti di finale un'altra formazione tedesca: lo Sportclub Potsdam. La squadra di Barbolini affronterà domani, ore 19.30, in Germania la gara di andata.

Antropova e compagne, reduce da cinque vittorie consecutive, vogliono con tutte le loro forze proseguire nella striscia positiva ed ipotecare la qualificazione alla semifinale.

La gara di ritorno fissata per mercoledì 1 marzo a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTI-

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia dello SC Potsdam. Allo stesso modo nella formazione tedesca non ci sono ex Savino Del Bene Volley.

Nello staff tecnico della squadra tedesca c’è però un po’ di Italia:il piemontese Riccardo Boieri, ricopre infatti il ruolo di allenatore in seconda e scout.

Quello di questo martedì sarà il terzo confronto ufficiale tra le due formazioni. I due precedenti risalgono alla scorsa stagione: l’edizione 2021-2022 della Challenge Cup ha infatti visto confrontarsi Savino Del Bene Volley e SC Potsdam negli ottavi di finale della Challenge Cup, con la formazione di coach Barbolini che si qualificò al turno successivo: imponendosi 3-1 nella gara d’andata e 3-0 in quella di ritorno.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Abbiamo già giocato con Potsdam lo scorso anno e dal punto di vista del pubblico mi aspetto di trovare un grande tifo. Sono una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato la passata stagione in Challenge Cup. Facendo un paragone con Schwerin possiamo dire che sono una formazione con un opposto più forte e che riceve meglio, quindi è una squadra che potrà metterci in difficoltà. Ci sarà da soffrire e da essere umili. Noi però siamo una squadra forte ed abbiamo campionesse che possono fare la differenza in questi appuntamenti importanti ».

CEV CUP-



QUARTI DI FINALE – ANDATA-



Martedì 21 febbraio 2023 Ore 19.30

SC Postdam – Savino Del Bene Scandicci