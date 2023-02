Il Presidente Mattarella al PalaEur per la Finale di Coppa Italia

ROMA- Come lo scorso anno, in occasione della Finale di Coppa Italia Femminile, in occasione della Finale Maschile 2023 nella tribuna del Pala Eur di Roma, sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ribadirà in questo modo la sua grande passione per il volley. Sarà il Capo dello Stato a premiare la squadra vincitrice del trofeo.