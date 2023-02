Coppa Italia: Trento conquista la finale rimontando Milano dallo 0-2

ROMA - Grande pallavolo al PalaEur anche nella seconda semifinale di Coppa Italia. Alla fine il pass per la finale lo stacca l'Itas Trentino ma l'Allianz Milano può andare orgogliosa della sua prestazione e tornare a casa con più di un rammarico. Avanti di due set la squadra di Piazza ha dovuto poi subire il ritorno di Trento che si è aggiudicata il terzo set e nel quarto, con le squadre che lottavano in campo mantenendo un sostanziale equilibrio, Milano perdeva il migliore in fino a quel momento, Yuki Ishikawa, costretto, nel corso del quarto set, ad abbandonare la contesa per una distorsione. L'Itas Trentino capiva che era il momento di spingere, Kaziyski (27 punti), Michieletto (23), portavano la squadra prima in parità e poi a vincere in sicurezza anche il tie break. 3-2 (33-35, 22-25, 25-19,25-16, 15-9) il risultato finale che manda la squadra di Lorenzetti in finale. Domani alle 16.00, davanti al presidente Mattarella, la sfida con la Gas Sales Bluenergy Piacenza con in palio il Trofeo.

Negli starting six non ci sono novità rispetto a quanto visto nella gara giocata appena sei giorni prima all’Allianz Cloud: Angelo Lorenzetti conferma D’Heer al centro della rete in diagonale a Podrascanin, portando con sé in panchina un Lisinac comunque recuperato a tutti gli effetti; gli altri cinque titolari sono Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori e Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori, Loser e Vitelli centrali, Pesaresi libero. L’avvio è tutto nel segno di Milano che con il servizio ed il muro di Vitelli si spinge subito avanti (1-3, 5-8 e 10-14), approfittando anche delle difficoltà in battuta dei gialloblù. I meneghini spingono anche in fase di cambiopalla sino al 15-19, prima che Lorenzetti non si giochi la carta Nelli: il toscano, subentra a D’Heer per il servizio, trovando due ace non consecutivi e una serie di comode ricostruite e consentendo ai suoi di impattare sul 20-20. Il rush finale è combattutissimo e va ben oltre il normale punteggio (26-26, 30-30, 33-33); la spunta l’Allianz che dopo aver annullato cinque palle set a Trento mette a segno il 33-35 alla sua sesta occasione.

L’Itas Trentino prova a replicare in avvio di secondo set grazie al solito Michieletto (7-5); gli avversari impattano sul 7-7 ma poi subiscono un nuovo spunto gialloblù firmato da Lavia (12-9). Il time out richiesto da Piazza ha il merito di schiarire le idee ai suoi che, complice una invasione dello stesso schiacciatore calabrese, risalgono in fretta (13-12) e poi con Vitelli al servizio (anche un ace diretto) mettono la freccia (14-15, contrattacco di Ishikawa). La squadra di Lorenzetti ha un altro spunto con Kaziyski (19-17 e 20-18), ma poi con l’ingresso di Piano (subito a segno col muro) e con le battute di Ebadipour (a sua volta subentrato a Mergarejo) ribalta la situazione piazzando un parziale di 0-4 (21-24). L’errore al servizio di Nelli consegna lo 0-2 ai lombardi (22-25).

L’Itas Trentino ora ci crede e parte sparata anche nel quarto set, trascinata dal solito Kaziyski ma anche da Podrascanin e dal solito Michieletto. Dal 7-4 la squadra di Lorenzetti allunga sempre più (12-7, 17-12), anche perché Milano stacca completamente la spina, faticando enormemente in attacco. Trento tira dritta per la propria strada e ottiene il punto del pareggio nel computo dei set già sul 25-16: 2-2.

Nel tie break l’equilibrio dura solo sino al 4-4, poi Kaziyski in battuta ed in attacco scrive il +4 (8-4); è l’allungo decisivo perché poi ci pensa ancora il Capitano a difendere l’allungo. Michieletto chiude i conti sul 15-9, consegnando il pass per la nona finale del trofeo – la seconda consecutiva.

I PROTAGONISTI-

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « È stata una partita di altissimo livello, anche di sofferenza ed alti e bassi da parte nostra. Siamo stati migliori dei nostri avversari in alcune situazioni ed abbiamo portato a casa il successo. Domani sarà difficile, sarà una gara combattuta come quella di oggi: per me è la prima Final Four, cercheremo di fare l’impresa ».

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Abbiamo giocato bene i primi due set poi è calata la battuta ed anche il cambio palla non è stato più efficace. Ci manca veramente poco per arrivare a Trento, sapevamo che in una partita secca poteva succedere di tutto. Ora testa al campionato per un piazzamento importante nella griglia Play Off ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – ALLIANZ MILANO 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 5, Lavia 11, D’Heer 3, Kaziyski 27, Michieletto 23, Podrascanin 9, Nelli 2, Lisinac 1, Dzavoronok 1, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Ishikawa 21, Loser 13, Patry 14, Mergarejo Hernandez 15, Vitelli 6, Piano 3, Ebadipour 6, Pesaresi (L), Lawrence 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro. All. Piazza.

ARBITRI: Goitre, Piana.

NOTE – durata set: 36′, 28′, 25′, 23′, 14′; tot: 126′.

Spettatori: 10105