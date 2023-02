Grande accoglienza al Presidente Mattarella dal pubblico del PalaEur

Tutti in piedi e scroscianti applausi sugli spalti per il Capo dello Stato prima di Piacenza-Trento. Il presidente è arrivato in tribuna accompagnato dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, dal direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, dall'Assessore Alessandro Onorato e dal Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi

© Foto Paganotti

ROMA- Grande tributo del pubblico del PalaEur a Sergio Mattarella giunto, come annunciato, pochi minuti prima dell'inizio della Finale di Coppa Italia fra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trento. All'arrivo del Capo dello Stato, spontaneamente, i presenti sugli spalti si sono alzati tutti in piedi dedicando un lungo e caloroso applauso al Presidente Sergio Mattarella che ha risposto con un gesto di saluto all'affetto dimostratogli dalla gente. Insieme a Mattarella sulle tribune dell'impianto romano anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, dal direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, dal Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi l'Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. Particolare emozione quando il Presidente ha ascoltato in piedi l'Inno di Mameli eseguito dalla banda di Roma Capitale.

