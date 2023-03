Cev Cup: un bel Modena strapazza lo Skra Belchatow

MODENA- La Valsa Modena si regala, nella semifinale di andata di Cev Cup, una serata magica ed una vittoria per 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22) sullo Skra Belchatow di Andrea Gardini che è un passo importante verso la finale. Un Rinaldi e Lagumdzija rispettivamente 22 e 18 punti, hanno fatto la differenza ma tutta la squadra ha giocato al massimo delle proprie potenzialità. Gli uomini di Giani sono partiti bene hanno vinto in pieno controllo il primo parziale, poi hanno dovuto arginare il ritorno degli avversari, che hanno affidato all'ex Perugia Aleksandar Atanasijevi? i palloni più pesanti (18 punti anche per l'opposto serbo) ed hanno ceduto nel secondo set. Alla ripresa del gioco la formazione italiana, trascinata dal pubblico del Pala Panini, ha ripreso da dove si era interrotta ed ha portato a casa un successo che pesa davvero tanto in chiave qualificazione.