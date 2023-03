Cev Cup: Scandicci-Thy domani a Palazzo Wanny

SCANDICCI (FIRENZE)- Domani, martedì 14 marzo, alle 20.00 a Palazzo Wanny, la Savino Del Bene Scandicci, tornerà in campo per affrontare la semifinale di andata di Cev Cup. A sfidare la squadra di Barbolini, che ha vinto le ultime 10 partite giocate fra campionato e coppa, la formazione turca del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü, che ha già eliminato dalla competizione Busto Arsizio. Il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, Eurosport 2 e Discovery+. La squadra turca, guidata da Marcello Abbondanza fino a qualche settimana fa, oggi oggi è passata nelle mani del turco Mehmet Kamil Soz. Il Thy è di proprietà della Turkish Airlines e al momento attuale è quarta nella Sultanlar Ligi Women, dopo diciotto giornate di campionato ha raccolto 39 punti in classifica dopo aver fatto registrare 13 partite vinte e appena 5 perse. . La formazione turca è arrivata alle semifinali di CEV Cup eliminando le svizzere del NUC Volleyball, le francesi del TFCO Volleyball, come detto le italiane dell'e-Work e un’altra formazione francese come il Mulhouse. Reduce da otto vittorie consecutive, il Thy Istanbul non perde una partita dal 21 gennaio 2023, quando si è dovuto inchinare all’Eczacibasi (sconfitta casalinga per 2-3).