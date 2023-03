Cev Cup: Modena e Piacenza affrontano la semifinale di ritorno

ROMA- Mercoledì 15 marzo, in contemporanea alle 20.30, vanno in scena le gare di ritorno delle Semifinali di CEV Cup 2023. Modena in scena in Polonia, sul campo del Belchatow, Piacenza ospita il Roeselare.

QUI VALSA MODENA-

La Valsa Group Modena è a due set dalle “Finals” di CEV Cup 2023. Il successo di sei giorni fa al PalaPanini permetterà ai gialli di affrontare la sfida con un grande vantaggio, ma senza sottovalutare lo Skra Belchatow, allenato da Gardini e con diversi volti noti della SuperLega, quali Atanasijevic, Lanza, Kooy e Bieniek. Il team polacco nell’ultimo turno di Plusliga ha sconfitto lo Zaksa in tre set. La Valsa Group cercherà dunque di non abbassare la guardia e di tornare sul binario giusto dopo lo stop rimediato a Trento nell’ultima di Regular Season di SuperLega Credem Banca.

QUI BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA-

Impresa dal coefficiente di difficoltà maggiore per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza. La formazione allenata da Massimo Botti ha infatti subito un 3-1 in Belgio contro il Knack Roeselare nella gara di andata delle Semifinali, e dovrà vincere “da tre” ed imporsi al Golden Set per centrare l’accesso alla Finale. Brizard e compagni hanno già realizzato una rimonta simile, nei Quarti di Finale, quando con un 4-0 (3-0 e Golden Set) ribaltarono in casa propria il risultato della settimana precedente, eliminando il Montpellier. Il PalaBancaSport si riprepara a sostenere dunque i biancorossi, tornati alla vittoria (sempre in casa) contro Padova nell’ultimo turno di Regular Season.

LE PAROLE DI BRUNO MOSSA DE REZENDE-

« La nostra regular season è stata un percorso in crescendo, siamo migliorati molto da inizio stagione e dobbiamo valorizzare il percorso e i sacrifici che ci hanno portato a questo terzo posto. Sappiamo di non riuscire ancora a stare sempre a un alto livello di gioco, i nostri punti forti sono lo spirito e l’aggressività, contro Trento non siamo riusciti a metterli in campo. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, adesso inizia un’altra stagione e siamo pronti. Belchatow? Sarà una partita difficilissima, all’andata siamo stati molto bravi a non perdere mai la concentrazione anche quando loro ci hanno messi in difficoltà. Domani servirà un’altra gara con la stessa intensità, loro hanno giocatori forti ed esperti che hanno giocato tante partite di questo livello ma noi andiamo lì per prenderci la finale. Piacenza? Al momento non ci pensiamo, siamo focalizzati su Belchatow. All’inizio della scorsa settimana ci siamo detti che ogni sfida sarebbe stata una finale d’ora in poi, perciò pensiamo solo al match di domani. Sicuramente il quarto di finale con Piacenza sarà complicato perché loro hanno una grande squadra e l’hanno dimostrato in Coppa Italia, ma ora la testa è solo a Belchatow. Mercato? Io rimarrò a Modena per il terzo anno di contratto, le voci di mercato ogni anno escono prima e questo non fa bene alle squadre perché distoglie l’attenzione dal presente. A volte per parlare di mercato si perde il focus la cosa più bella, le partite, ma l’importante è che noi siamo concentrati soltanto sul campo ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALESSANDRO FEI-

« Mentalmente siamo pronti a giocare una gara lunga visto che se vogliamo passare il turno dovremo giocare e vincere anche il Golden set. Determinante oltre all’aspetto tecnico sarà soprattutto la testa, l’approccio che riusciremo ad avere alla partita sarà fondamentale. La squadra sta bene, questa competizione è un obiettivo della Società, speriamo in un PalabancaSport con tanto pubblico perché l’appoggio dei nostri tifosi sarà importante, ci aspetta una gara difficile anche per il valore degli avversari ma siamo pronti e decisi per giocarci tutte le nostre carte ».

CEV CUP SEMIFINALI- RITORNO-

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30-



Bluenergy Daiko Volley Piacenza –Knack Roeselare (BEL)

Andata: Knack Roeselare – Bluenergy Daiko Volley Piacenza 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30-



PGE Skra Belchatow (POL) – Valsa Group Modena



Andata: Valsa Group Modena – PGE Skra Belchatow 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22)