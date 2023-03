Cev Cup: Golden Set fatale a Piacenza

PIACENZA- Una delusione così sarà difficile da smaltire in casa Bluenergy Daiko Volley Piacenza. La squadra di Botti, chiamata alla vittoria per 3-0 o 3-1, ha giocato una gara perfetta ed ha recuperato la sconfitta della semifinale di andata , imponendo al Knack Roeselare un secco 3-0 (25-17, 25-19, 25-21). Quando il più sembrava fatto i biancorossi si sono smarriti sul più bello sprecando nel decisivo Golden Set un vantaggio di 6-3 e poi di 8-7, Fatale una rotazione che ha permesso agli increduli belgi di tornare in partita e di qualficarsi per la finale. Qualche errore di troppo ha compromesso la partita di Romanò e compagni anche se il rammarico più grosso rimane quello di aver perso in maniera netta la partita di andata.

Partita ben giocata dai biancorossi nei primi tre set e per oltre metà del Golden set ai 15 punti, poi si è persa un po' di lucidità e i belgi ne hanno subito approfittato e nonostante in ogni fondamentale abbiamo fatto peggio dei biancorossi si sono assicurati la Finale.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Leal e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Roeselare, dall’altra parte della rete, risponde con D’Hulst e Koukartsev in diagonale, Coolmar e Fasteland al centro, Verhanneman e Rotty alla banda mentre Deroey è il libero.

I primi scambi vedono Roeselare guidare le danze, la parità è cosa fatta a quota 4 e dopo un altro paio di scambi è Bluenergy Daiko Volley Piacenza ad allungare con Caneschi in battuta. Il secondo muro della serata di Simon porta i suoi sul 8-6, due bombe consecutive di Leal ed è 12-8. Viaggia bene il motore biancorosso, Brizard è ispirato, punto di secondo tocco e subito dopo ace (17-13) ma la squadra belga ha la forza di avvicinarsi complice l’errore in attacco di Romanò (17-15) con Botti a chiamare time out. Alla ripresa del gioco allungano ancora i biancorossi con Simon prima con un perfetto primo tempo e quindi con un muro (20-15). Bluenergy Daiko Volley Piacenza deve solo controllare, il primo di sette set point arriva con l’ace di Romanò, chiude lo stesso opposto mancino

La serie in battuta di Romanò nel secondo set fa molto male ai belgi, l’opposto entra sulla linea dei nove sul 6-4 e la lascia con le due squadre sul 10-5. Lucarelli in diagonale quindi muro di Brizard e si è sul 13-6, Roeselare cerca di reagire ma in casa Piacenza non si indietreggia di un millimetro, Brizard in battuta mette alla frusta la ricezione avversaria, il muro di Romanò vale il 16-10. Si sbaglia poco o nulla in casa Bluenergy Daiko Volley Piacenza, Romanò è scatenato e picchia come un fabbro, la sua bomba dice 18-10 e poco dopo due ace consecutivi valgono il 22-13. Roeselare piazza due muri consecutivi e quindi un ace con Depovere (23-18), Botti chiama time out e parla ai suoi, al rientro in campo Lucarelli chiude una lunga azione e porta il primo di sei set point (24-18), chiude Simon.

Nel terzo parziale parte forte Roeselare (2-5 e 4-7), la parità è cosa fatta a quota 10 con l’attacco lungo dei belgi e il sorpasso biancorosso arriva poco dopo con il muro di Leal (12-11). Ace di Simon (13-11), Roeselare chiama time out e poco dopo trova la parità con un ace di Rotty e subito dopo il nuovo sorpasso con il muro su Leal (13-14), contro sorpasso di Piacenza con Lucarelli dopo una grande difesa di Romanò (15-14). Diagonale di Leal, sono due i punti di vantaggio per i padroni di casa (17-15), nuova parità a quota 17, si vede della pallavolo in campo con Roeselare che lotta su ogni pallone, avanti ancora di due Piacenza (19-17), belgi ad impattare a quota 19 e poi passare avanti (19-20) con Botti a chiamare tempo. L’ace di Brizard riporta avanti i suoi (21-20), ancora ace del capitano (22-20), Lucarelli va a nozze per il 23-21, il muro di Leal porta tre match ball (24-21), chiude Leal con un altro muro. Si va al Golden set.

Nel Golden Set il primo punto è di Simon, arrivano un paio di errori in battuta dei nostri ma anche tre bombe, di cui due consecutive, di Leal: 6-3 con Roeselare a chiamare time out. Battuta in rete di Romanò, due errori consecutivi in attacco di Leal ed è parità a quota 6. Al cambio campo Bluenergy Daiko Volley Piacenza è avanti di una lunghezza grazie a Romanò (8-7), belgi mettono la freccia (8-9) e ottengono il doppio vantaggio con il muro su Lucarelli (8-10), Botti chiama time out. Al rientro in campo Leal e quindi muro di Simon (10 pari), Roeselare avanti ancora di due (10-12) e Botti chiama il secondo time out. Ace di Rotty (10-13), sono tre i match ball per i belgi (11-14), il primo è annullato con la battuta sbagliata, Simon manda la battuta in rete, in Finale di Cev Volleyball Cup va Roeselare.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Ci siamo persi su un turno di battuta e in una rotazione e abbiamo pagato a caro prezzo questo. La squadra ha giocato con il piglio giusto e anche una buona partita, purtroppo tre quattro palloni hanno deciso l’esito del set corto. Bravi i nostri avversari, adesso pensiamo al campionato ».

Ricardo Lucarelli (Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Siamo andati vicinissimi a conquistare l’accesso alla Finale ma purtroppo in una partita qualche pallone sbagliato ci sta e per noi sono arrivati nel momento in cui non dovevano arrivare. È una sconfitta che brucia parecchio, la seconda finale della stagione era lì ad un passo, sarà difficile per me dimenticare questa sconfitta. Ma lo dobbiamo fare anche perché già domenica ci attendere una gara importante dei Play Off scudetto, adesso ci resta solo il campionato e la testa deve essere tutti nel campionato ».

IL TABELLINO-

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA – KNACK ROESELARE 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) GOLDEN SET (12-15)

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Gironi 0, Brizard 8, Santos De Souza 11, Leal 18, Scanferla (L), Simon Aties 12, Romanò 16, Caneschi 4. N.E. Basic, Hoffer, Recine, Alonso, Cester, De Weijer. All. Botti.

KNACK ROESELARE: Deroey (L), D’Hulst 0, Coolman 9, Ahyi 0, Verhanneman 6, Tammearu 0, Rotty 10, Depovere 1, Koukartsev 14, Fasteland 7. N.E. Plaskie, Leite Costa, Maerten. All. Vanmedegael. –

ARBITRI: Akbulut, Teixeira.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 30′; GS: 17′; tot: 100′.