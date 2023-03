Challenge Cup: Chieri è ora di scrivere la storia

TIMISOARA (ROMANIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri può scrivere domani alle 18,30 locali (ore 17,30 italiane) alla Sala Constantin Jude di Timi?oara, una pagina indelebile della sua storia. La formazione di Bregoli sfiderà nella finale di ritorno della Challenge Cup le rumene del CSM Lugoj, battute nettamente all'andata al Pala Gianni Asti di Torino per 3-0. La gara sarà visibile, oltre che su Eurovolley.tv ed Eurosport/Discovery Plus, in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

Grobelna e compagne potranno festeggiare vincendo due set ma l'ambiente sarà certamente molto caldo e non bisognerà farsi condizionare.